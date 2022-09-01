سياسة
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بعد عام من تقليصها.. التأشيرات الفرنسية للتونسيين تعود إلى مستواها الطبيعي
بعد نحو عام من تقليصها أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين أعلنت باريس وتونس الأربعاء عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى مستواه الطبيعي، وذلك بعدما أحرزت تونس "تقدّماً كبيراً" في مجال التعاون مع باريس بملف مكافحة الهجرة غير النظامية.
بعد عام من تقليصها.. التأشيرات الفرنسية للتونسيين تعود إلى مستواها الطبيعي
وزيرا الداخلية الفرنسي والتونسي في بيان: قرار عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي صدر بأثر فوري / AA
1 سبتمبر 2022

أعلنت باريس وتونس الأربعاء عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى مستواه الطبيعي، في قرار يأتي بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيره التونسي توفيق شرف الدين في بيان مشترك صدر في أعقاب مكالمة هاتفية بينهما إنّ قرار عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي صدر "بأثر فوري".

وفي الخريف الماضي قرّرت باريس تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير النظامية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.

وإثر هذا القرار بلغت نسبة طلبات التأشيرات التي رفضتها فرنسا 30% في تونس و50% في المغرب والجزائر.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أنّ تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحيّة لدخول أراضيها.

كما أكّدت الوزارة أنّ تونس "أحرزت تقدّماً كبيراً" في مجال التعاون مع باريس بملف مكافحة الهجرة غير النظامية.

وسبق لفرنسا أن أعلنت أنّها ستُعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعاً "للجهود" التي تبذلها كلّ منها.

وفي بيانهما المشترك اتّفق الوزيران على إعادة تقييم مشترك للتعاون حول "كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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