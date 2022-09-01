سياسة
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"مرهَقون ومرضى".. منظمة أوروبية تُنقذ 460 مهاجراً وتبحث عن ميناء آمن لهم
بعد 10 عمليات إنقاذ مختلفة الأسبوع الماضي تسعى منظمة "SOS ميديترنين الخيرية" التي تُنقذ اللاجئين في البحر المتوسط بشكل عاجل لإيجاد ميناء لاستقبال 460 شخصاً بأمان أُنقِذوا من البحر، وقد حُشدوا الآن على متن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ".
"مرهَقون ومرضى".. منظمة أوروبية تُنقذ 460 مهاجراً وتبحث عن ميناء آمن لهم
منظمة "SOS ميديترنين الخيرية" تبحث عن ميناء آمن لـ460 مهاجراً أنقذتهم الأسبوع الماضي / AP
1 سبتمبر 2022

تسعى منظمة "SOS ميديترنين الخيرية" التي تُنقذ اللاجئين في البحر المتوسط بشكل عاجل لإيجاد ميناء لاستقبال 460 شخصاً بأمان أُنقِذوا من البحر في 10 عمليات مختلفة الأسبوع الماضي، وقد حُشدوا الآن على متن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ".

وقالت ممرضة على متن السفينة حُددت فقط باسم ريبيكا إن الفريق الطبي المكوّن من أربعة أشخاص غارق في مشاكل خطيرة، بما في ذلك الالتهابات الجلدية والأمراض المزمنة. أجلى خفر السواحل الإيطالي ستة أشخاص، من بينهم امرأتان حاملتان في شهرهما التاسع مع طفلة تبلغ من العمر 3 أسابيع.

وقالت الجمعية الخيرية أمس الأربعاء: ”يوجد عدد هائل من الحالات الطبية، بما في ذلك الإرهاق والجفاف وآلام الجسم العامة والتهابات غير معالجة”.

وطلبت المؤسسة الأوروبية مواني آمنة في مالطا وإيطاليا، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن.

شدد لورنس بوندارد المتحدث باسم SOS ميديترنين على أن السفينة لا يمكن إلا أن تكون ”ملجأً مؤقتاً. من الصعب للغاية على الناجين البقاء على ظهر السفينة تحت حرارة خانقة”.

وقالت الممرضة التي حُدّدت باسم ريبيكا في بيان بالفيديو: ”يجب إنزال كل هؤلاء الناجين حتى يتمكنوا من الحصول على مزيد من الرعاية الصحية بعيداً عن الحرارة والشمس، الأمر الذي يعرّض صحتهم للخطر بشكل أكبر”.

وقالت المنظمة الخيرية إن معظم الذين أُنقذوا هم من بنغلاديش ومصر، ومن بينهم 20 امرأة و80 قاصراً، معظمهم غير مصحوبين بذويهم.

وقال بوندارد إن جميع قوارب المهرّبين، باستثناء قارب واحد، غادرت ليبيا، وقال الناجون إنهم أمضوا ما يصل إلى ثلاثة أيام في البحر قبل أن يجري إنقاذهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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