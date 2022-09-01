قالت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية إن طائرتها المُسيّرة المسلحة بيرقدار TB2 أصبحت أكثر أنظمة الطائرات المُسيّرة المسلحة المصدَّرة في العالم.

وأوضح خلوق بيرقدار المدير العام للشركة في حديثه للأناضول الخميس أن بايكار صدّرت منتجاتها من بيرقدار TB2 إلى 24 دولة، وبلغت حصة الصادرات من إيرادات الشركة 98%.

وأضاف أنهم عرضوا للمرة الأولى في مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود" الطائرة الحربية المُسيّرة "بيرقدار قزل ألما".

وأكد أن تركيا لم تعد تعتمد على الآخرين في تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة، بل أصبحت تلبي احتياجاتها الخاصة بنفسها وتصدّر أيضاً منتجاتها.

وأشار إلى أن بيرقدار TB2 أصبحت أكثر أنظمة الطائرات المُسيّرة المسلحة المصدَّرة في العالم.

وذكر بيرقدار أن الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة تبلغ 200 وحدة، وأنهم يخططون لرفع الرقم إلى 500 العام المقبل.

وانطلقت الثلاثاء الماضي فاعليات مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في ولاية صامسون شمالي البلاد الذي يستمر حتى 4 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويُعتبر "تكنوفيست" أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا الخضراء.