سياسة
2 دقيقة قراءة
مصرع مدير ثاني أكبر شركة نفطية روسية بعد سقوطه من نافذة مستشفى
لقي مدير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة لوك أويل ثانية أكبر الشركات النفطية الروسية رافيل ماغانوف مصرعه بعد سقوطه من نافذة مستشفى بموسكو، ولم ترد بعد تفاصيل عن الحادثة, فيما خمن مصدر شرطي أن تكون الحادثة انتحاراً.
مصرع مدير ثاني أكبر شركة نفطية روسية بعد سقوطه من نافذة مستشفى
صورة تجمع رافيل ماغانوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين / Others
1 سبتمبر 2022

قال مصدر مطلع لرويترز إن رافيل ماغانوف مدير شركة لوك أويل ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا توفي اليوم الخميس بعد سقوطه من نافذة بمستشفى في موسكو.

كما نقلت بعض وسائل الإعلام الروسية عن مصادر لم تسمها خبر وفاة ماغانوف (67 عاماً)، الذي كان أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

ولم يرد تعليق بعد من لوك أويل.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في شرطة العاصمة الروسية أن "الحادث وقع في الساعة 07:00 صباح اليوم الخميس تقريباً في المستشفى المركزي بشارع المارشال تيموشينكو، حيث سقط رجل من نافذة الطابق السادس وتوفي متأثراً بجروحه".

وأضاف المصدر أنه يجري الآن التحقيق بملابسات الحادث.

من جهتها أعلنت وسائل إعلام أخرى أن الرجل الذي لقى مصرعه نتيجة الحادث رئيس مجلس مديري شركة "لوك أويل" النفطية الروسية رافيل ماغانوف الذي كان يخضع للعلاج في المستشفى.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الشرطة أن الحديث يدور عن الانتحار. وأضاف المصدر: "جرى نقله إلى المشفى بسبب إصابته بنوبة قلبية. بالإضافة إلى ذلك كان يتناول مضادات الاكتئاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us