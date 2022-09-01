قال مصدر مطلع لرويترز إن رافيل ماغانوف مدير شركة لوك أويل ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا توفي اليوم الخميس بعد سقوطه من نافذة بمستشفى في موسكو.

كما نقلت بعض وسائل الإعلام الروسية عن مصادر لم تسمها خبر وفاة ماغانوف (67 عاماً)، الذي كان أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

ولم يرد تعليق بعد من لوك أويل.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في شرطة العاصمة الروسية أن "الحادث وقع في الساعة 07:00 صباح اليوم الخميس تقريباً في المستشفى المركزي بشارع المارشال تيموشينكو، حيث سقط رجل من نافذة الطابق السادس وتوفي متأثراً بجروحه".

وأضاف المصدر أنه يجري الآن التحقيق بملابسات الحادث.

من جهتها أعلنت وسائل إعلام أخرى أن الرجل الذي لقى مصرعه نتيجة الحادث رئيس مجلس مديري شركة "لوك أويل" النفطية الروسية رافيل ماغانوف الذي كان يخضع للعلاج في المستشفى.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الشرطة أن الحديث يدور عن الانتحار. وأضاف المصدر: "جرى نقله إلى المشفى بسبب إصابته بنوبة قلبية. بالإضافة إلى ذلك كان يتناول مضادات الاكتئاب".