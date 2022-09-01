يتوجه وفد تركي رفيع إلى باكستان للاطّلاع على أعمال الإنقاذ في مناطق الفيضانات.

وذكرت مصادر تركية أن الوفد يترأّسه وزيرا الداخلية سليمان صويلو والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم.

ويضمّ الوفد التركي رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر، ورئيس مؤسسة الإسكان عمر بولوت، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

ومن المرتقَب أن يطّلع الوفد التركي على حجم الأضرار في مناطق ضربتها الفيضانات جرَّاء الأمطار الموسمية الغزيرة، لوضع جدول أعمال الإغاثة وفق ذلك.

والاثنين الماضي أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1138 قتيلاً و1634 جريحاً.

كما تَضرَّر أكثر من 3451 كيلومتراً من الطرق و162 جسراً و170 متجراً و949 ألفاً و858 مسكناً في جميع أنحاء البلاد، حسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.