أبدى نيك كيريوس انزعاجه مما قال إنه قد يكون رائحة قنب، خلال مباراة تنس الأربعاء ضمن بطولة أمريكا المفتوحة.

واشتكى وصيف بطولة ويمبلدون خلال مباراة فوزه في الجولة الثانية على بنيامين بونيزي من الرائحة، وطالب بتحذير الجمهور داخل ملعب لويس أرمسترونغ من ذلك.

وقال كيريوس: ”من الواضح أنني لا أشتكي رائحة طعام".

وذكر بعد فوزه 7-6 (3) ، 6-4 ، 4-6 ، 6-4 إنه مصاب بالربو.

وأضاف: ”عندما كنت أركض إلى أحد الجوانب كنت أجد صعوبة في التنفس. هذا ليس شيئاً أريد أن أتنفسه وسط اللعب”.

خلال المباراة كان المصنف رقم 23 من أستراليا كعادته: كثير الحركة خلال المباراة، متحدثاً إلى نفسه وإلى آخرين، كما تلقى تحذيراً لاستخدامه ألفاظاً نابية.

ضجيج نيويورك المحيط بالملعب يمثّل تحدياً لعديد من اللاعبين، ولم يعانِ كيريوس فقط ثرثرة الجماهير، بل أيضاً هدير القطارات الذي يمكن سماعه حتى الملعب.

وعن ذلك قال كيريوس: ”بالنسبة إلى شخص يكافح من أجل التركيز، فأنا أحاول جاهداً أن أحرز نقطة تلو أخرى، أحاول إخراج نفسي من بعض المواقف المحيطة. هو أمر صعب لوجود كثير من مصادر التشتيت”.