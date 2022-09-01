سياسة
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مع إجراءات مشددة.. الصين تعزل 21 مليوناً في تشنغدو بعد تفشٍّ جديد لكورونا
قررت السلطات الصينية إغلاق مدينة تشنغدو (جنوب غرب) وذلك بعد تفشٍّ جديد لفيروس كورونا وطلبت السلطات من السكان البالغ عددهم 21 مليوناً التزام بيوتهم وعدم الخروج إلا لحاجة ماسّة.
مع إجراءات مشددة.. الصين تعزل 21 مليوناً في تشنغدو بعد تفشٍّ جديد لكورونا
عاملون صحيون في منطقة مغلقة بعد تفشي المرض في شنغهاي مطلع مارس/آذار الماضي / AFP
1 سبتمبر 2022

أغلقت السلطات الصينية مدينة تشنغدو جنوب غربي البلاد التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.

صدرت أوامر للسكان بالتزام منازلهم، كما جرى تعليق ما يقرب من 70% من الرحلات الجوية من المدينة وإليها، وهي مركز عبور رئيسي بمقاطعة سيتشوان، كما أنها مركز اقتصادي.

كذلك جرى تأجيل بدء الفصل الدراسي الجديد رغم استمرار تشغيل وسائل النقل العام والسماح للمواطنين بمغادرة المدينة إذا أظهروا حاجة خاصة.

بموجب القواعد المعلنة يوم الخميس يسمح لفرد واحد فقط من كل عائلة يظهر اختباره للفيروس نتيجة سلبية خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، بالخروج يومياً لشراء ضروريات.

ولم يصدر أي تعليق بشأن موعد رفع الإغلاق.

وأدت إجراءات مماثلة إلى التزام ملايين السكان منازلهم في مدينة داليان شمال شرقي البلاد، وكذلك في شيجيا تشوانغ عاصمة مقاطعة خبي المتاخمة للعاصمة بيجين.

أبلغت مدينة تشنغدو عن نحو 1000 حالة إصابة في أحدث تفشٍّ ولا وفيات، لكن الإجراءات الصارمة تعكس التزام الصين بقوة سياسة ”صفر كوفيد” التي تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد.

وتقول الصين إن هذه السياسة ضرورية لمنع انتشار الفيروس على نطاق أوسع، الذي اكتُشف لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين أواخر عام 2019.

مصدر:AP
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