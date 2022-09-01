أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي أُبرم في إسطنبول منع حدوث أزمة غذائية عالمية.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية "APA" الخميس تطرق خلالها ألطون إلى قضايا عدة بينها اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال ألطون: "اتفاق الحبوب منع حدوث أزمة غذاء عالمية، تعمل الآلية التي جرى إنشاؤها (لشحن الحبوب) بشكل لا تشوبه شائبة، وهذا يشجعنا على اتخاذ مبادرات أكثر".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي شهدت إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.