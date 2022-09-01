سياسة
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ألطون: اتفاق إسطنبول منع أزمة غذاء عالمية ويشجع تركيا على تبني مبادرات أخرى
تحدث رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون  إلى وكالة الأنباء النمساوية "APA" عن الدور التركي في منع حدوث أزمة غذائية عبر توقيع اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب من المواني التركية مؤكداً أن نجاح الاتفاق يشجع تركيا على تبني مبادرات أخرى.
ألطون: اتفاق إسطنبول منع أزمة غذاء عالمية ويشجع تركيا على تبني مبادرات أخرى
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون / AA
1 سبتمبر 2022

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي أُبرم في إسطنبول منع حدوث أزمة غذائية عالمية.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية "APA" الخميس تطرق خلالها ألطون إلى قضايا عدة بينها اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال ألطون: "اتفاق الحبوب منع حدوث أزمة غذاء عالمية، تعمل الآلية التي جرى إنشاؤها (لشحن الحبوب) بشكل لا تشوبه شائبة، وهذا يشجعنا على اتخاذ مبادرات أكثر".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي شهدت إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:AA
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