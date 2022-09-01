استضافت مدينة أنطاليا التركية أكثر من 9 ملايين سائح قدموا عبر رحلات الطيران منذ مطلع العام الحالي وحتى 31 أغسطس/آب المنصرم.

وأظهرت بيانات مديرية الثقافة والسياحة في أنطاليا، أن عدد السائحين القادمين إليها عبر الطيران وصل إلى 9 ملايين و69 ألفاً و164 شخصاً خلال تلك الفترة.

وكانت المدينة قد استضافت مليوناً و558 ألفاً و728 سائحاً خلال الفترة ذاتها العام 2020، و5 ملايين و285 ألفاً و587 سائحاً بالمدة ذاتها خلال العام 2021.

وتصدر الألمان قائمة السياح الأكثر زيارة لأنطاليا، وبلغ عددهم مليوناً و797 ألفاً و56 شخصاً ثم الروس بعدد مليون و795 ألفاً و333 ثم البريطانيون 805 آلاف و162 سائحاً.