سياسة
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بعد عام من التقييد.. فرنسا تتعهد بالتراجع عن تخفيض التأشيرات للتونسيين
أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، العودة إلى النسق الطبيعي في إصدار تأشيرات الدخول بالنسبة للتونسيين، بعد نحو عام من التخفيض. ولاقى القرار ترحيباً من السلطات التونسية.
بعد عام من التقييد.. فرنسا تتعهد بالتراجع عن تخفيض التأشيرات للتونسيين
فرنسا تتعهد بالتراجع عن تخفيض التأشيرات للتونسيين / Reuters
1 سبتمبر 2022

تعهدت فرنسا الخميس، بالعودة إلى النسق العادي لمنح تأشيرات الدخول للتونسيين، وذلك بعد إجراء سابق يقضي بتخفيض نسبة التأشيرات الممنوحة لهم.

وقال فاكر بوزغاية، رئيس مكتب الإعلام بديوان وزير الداخلية التونسي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "وزير الداخلية توفيق شرف الدين تحصّل خلال اتصال هاتفي على وعدٍ من قبل نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان بأن يعود نسق منح التأشيرات للتونسيين بصفة عادية مع توفير جميع التسهيلات".

وأضاف أن "المكالمة الهاتفية (بين الوزيرين) تمّت على هامش الزيارة التي أدّتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن مؤخراً إلى فرنسا، واستعرض خلالها الطرفان وضع التعاون القائم بينهما، ولا سيما في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلدين".

والأربعاء، أعلنت الداخلية التونسية في بيان، أن "شرف الدين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، استعرض خلالها الطرفان وضع التعاون القائم بينهما ولا سيما في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلدين".

وأفادت الداخلية أن وزير الداخلية الفرنسي أكد لنظيره التونسي قرار بلاده "الرجوع بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين".

وأضافت أنه "جرى الاتفاق بين الوزيرين على عمل تقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبين في مجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك قبل نهاية العام الجاري".

وفي 28 سبتمبر/أيلول 2021، خفّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين بنسبة 30%، فيما جرى التخفيض بـ50% من التأشيرات الممنوحة لكل من الجزائر والمغرب.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، وقتها، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، وبررت خطوتها بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين موجودين على التراب الفرنسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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