أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية كارولينا الشمالية، الخميس، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر هجوم على مدرسة نورثسايد الثانوية في منطقة جاكسونفيل.

وقال قائد شرطة المنطقة مايك يانييرو، في مؤتمر صحفي، إن الضحايا سقطوا إثر ما يبدو أنه "عملية طعن"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف أن طالبين اثنين نُقلا إلى المستشفى إلا أن أحدهما لقى حتفه متأثراً بإصابته، مشيراً إلى أن مدرساً أصيب جراء الحادث أيضاً، لكنه لم يُطعن.

وأكد قائد الشرطة أنه جرى القبض على طالب مشتبه به بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 7 صباحاً (بالتوقيت المحلي)، حسب المصدر ذاته.

يشار إلى أن الهجوم وقع بعد أيام فقط من عودة طلاب منطقة جاكسونفيل إلى المدارس، الاثنين الماضي.