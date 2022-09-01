قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، اليوم الخميس، إن بلاده تسعى إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من بدء المفاوضات.

وكتب الوزير على تويتر "نسعى خلال الأسابيع المقبلة إلى إنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع واحد من أهم الاقتصادات في المنطقة".

كما كتب وزير التجارة التركي محمد موش على تويتر يقول "ناقشنا الوضع الراهن للمفاوضات الجارية بين تركيا والإمارات والخطوات التي يجب اتخاذها لإبرام الاتفاق".

وتسعى الإمارات إلى إبرام العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية، والمعروفة باسم اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، قد أعرب في وقت سابق عن رغبة بلاده في توقيع اتفاقية التجارة الشاملة مع الإمارات قبل نهاية العام الحالي.

وتربط البلدين روابط تاريخية وثقافية وبشرية متجذرة، كما يملك البلدان إرادة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج، وقد اقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 8 مليارات دولار في 2021.