سياسة
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تويتر تختبر للمرة الأولى خاصية تعديل التغريدة مقابل رسوم.. تعرّف التفاصيل
تستعد شركة تويتر لطرح نسخة مدفوعة، خلال الفترة القادمة، تتيح عبرها للمستخدمين تعديل منشوراتهم بعد نشرها.
تويتر تختبر للمرة الأولى خاصية تعديل التغريدة مقابل رسوم.. تعرّف التفاصيل
تويتر تختبر زر تعديل التغريدة مقابل رسوم.. تعرف التفاصيل / AA
1 سبتمبر 2022

قالت شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، الخميس، إنها تختبر للمرة الأولى خاصية "تعديل" التغريدات بعد نشرها.

جاء ذلك تلبية لرغبة المستخدمين الذين طالبوا بتفعيل هذه الميزة بهدف تصحيح تغريداتهم بعد نشرها.

وأوضحت تويتر في بيان، أنه "بموجب الخاصية الجديدة، سيكون المستخدمون الذين سيدفعون 4,99 دولار شهرياً، قادرين على إجراء تغييرات عدة مرات في غضون 30 دقيقة بعد نشر تغريداتهم".

وأضاف البيان أن "التغريدات المعدلة ستظهر برمز وطابع زمني وتسمية حتى يتضح للقراء أنه جرى تعديل التغريدة الأصلية".

وحالياً، تخضع الخاصية الأولى من نوعها لاختبارات تجريها الفرق الفنية، وستكون متاحة للمشتركين خلال الأسابيع المقبلة ضمن حزمة الخدمات المدفوعة "تويتر بلو"، حسب البيان.

وتقدم كل منصات التواصل الاجتماعي تقريباً، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وريديت وبينتريست، منذ سنوات ميزات تتيح للمستخدمين تعديل منشوراتهم.

وتخوض الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها معركة قانونية مع الملياردير إيلون ماسك، الذي يحاول التراجع عن اتفاق قيمته 44 مليار دولار لشراء موقع تويتر.

وفي أبريل/نيسان، وفي اليوم نفسه الذي كشف فيه ماسك عن حيازته لحصة تبلغ 9% من أسهم تويتر، طرح استطلاعاً على الموقع يسأل فيه الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون الحصول على زر تعديل.

واختار أكثر من 70% من المشاركين الخيار "نعم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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