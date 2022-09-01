سياسة
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إطلاق بوابة قطر الإعلامية لتغطية فعاليات كأس العالم 2022
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، الخميس، تدشين "بوابة قطر الإعلامية" لتغطية أحداث كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث تهدف البوابة إلى تسهيل الحصول على العديد من الخدمات للصحفيين الذين سيحضرون فعاليات المونديال.
إطلاق بوابة قطر الإعلامية لتغطية فعاليات كأس العالم 2022
الدوحة.. إطلاق "بوابة قطر الإعلامية" لتغطية فعاليات المونديال / TRT Arabi
1 سبتمبر 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، الخميس، تدشين "بوابة قطر الإعلامية" لتغطية أحداث كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويقدم الموقع الإلكتروني الجديد، وفق بيان للجنة (حكومية) محتوى حصرياً من الدولة المستضيفة للبطولة، كما يسهل للإعلاميين الذين سيحضرون فعاليات المونديال الحصول على العديد من الخدمات؛ من بينها طلبات إجراء مقابلات صحفية مع المتحدثين باسم اللجنة العليا أو ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وحجز الأستوديوهات، وتقديم طلبات جولات الإعلاميين.

وقالت فاطمة النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، حسب البيان، إن "بوابة قطر الإعلامية تعد مصدراً قيماً للإعلاميين وممثلي جهات البث من جميع أنحاء العالم، لتغطية منافسات المونديال، والفعاليات المرافقة له، خلال النسخة الأولى من البطولة العالمية التي تشهدها المنطقة".

وأعربت النعيمي، عن تطلع بلادها إلى "استقبال آلاف الإعلاميين وممثلي جهات البث، للمشاركة في تغطية أحداث البطولة التاريخية".

وعبرت عن "سرور الدوحة بأن نضع بين أيديهم أفضل الخدمات والتسهيلات اللازمة، التي تضمن لهم تجربة إعلامية استثنائية".

ودعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ممثلي وسائل الإعلام وممثلي جهات البث الراغبين في الحصول على تصريح الدولة المستضيفة إلى المسارعة بالتسجيل عبر بوابة قطر الإعلامية (media.qatar2022.qa/ar)، للاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم خلال البطولة.

وتستضيف قطر مونديال كرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني، و18 ديسمبر/كانون الأول القادمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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