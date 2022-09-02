سياسة
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أقار: اليونان تواصل استفزازاتها وتركيا ردت وسترد دائماً على عجرفتها
أشار وزير الدفاع التركي إلى أن "اليونان تواصل استفزازاتها وأعمالها العدوانية وخطاباتها وتحركاتها غير الشرعية"، قائلاً إن تركيا ردت وسترد دائماً على عجرفة اليونان.
أقار: اليونان تواصل استفزازاتها وتركيا ردت وسترد دائماً على عجرفتها
أقار: اليونان تواصل استفزازاتها وتركيا ردت وسترد دائماً على عجرفتها / AA
2 سبتمبر 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة إن بلاده ردت وسترد دائماً على العجرفة التي تمارسها اليونان.

وأكّد أقار في كلمة خلال فاعلية بولاية إسكي شهير (وسط) أن اليونان تواصل استفزازاتها وأعمالها العدوانية وخطاباتها وتحركاتها غير الشرعية.

ولفت إلى تعرض مقاتلات تركية للتحرش من قبل منظومة دفاع جوي يونانية من طراز S-300 روسية الصنع يوم 23 أغسطس/آب الماضي.

وأوضح أن مثل هذه التحركات خاطئة وعدائية للغاية، وتركيا تتخذ الخطوات اللازمة على صعيد حلف شمال الأطلسي (الناتو) والسلطات المعنية الأخرى لدحض أكاذيب اليونان.

وتابع الوزير التركي: "رَدَدْنا في كل زمان ومكان على هذه العجرفة التي تمارسها اليونان، وسنواصل الرد في الفترة القادمة".

وأشار إلى أن تركيا لا تتنازل أبداً عن حقوقها ومصالحها، وستواصل حماية حقوق شعبها ومصالحه بكل عناية، كما كانت تفعل حتى اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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