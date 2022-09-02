سياسة
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إطفاء أضواء المباني العامة والتماثيل.. ألمانيا "تغرق في الظلام"
انطلقت السطات الألمانية مساء الخميس في تنفيذ قرارها بإطفاء أضواء المباني العامة والتماثيل واللوحات، سعياً منها لتوفير الطاقة في ظل ما تمر به البلاد من أزمة غير مسبوقة مهددة بالتفاقم.
إطفاء أضواء المباني العامة والتماثيل.. ألمانيا "تغرق في الظلام"
إطفاء أضواء المباني العامة والتماثيل.. ألمانيا "تغرق في الظلام" / AFP
2 سبتمبر 2022

أغلقت السلطات الألمانية أضواء المباني العامة والتماثيل والنصب التذكارية واللوحات مساء الخميس، في إطار تدابير توفير الطاقة.

وتتخذ الحكومة الألمانية سلسلة من الإجراءات لتوفير الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد من روسيا.

وأغلقت الأضواء في إطار قرار اتخذته الحكومة الألمانية الفيدرالية مؤخراً.

ومن المقرر أن يستمر الإغلاق في الفترة بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحاً، وتقتصر الإضاءة على أعمدة الإنارة في الشوارع.

ويحظر قرار الحكومة تدفئة المباني العامة فوق 19 درجة مئوية باستثناء المستشفيات.

وفي وقت سابق حذر مسؤولون ألمانيون من تسبب وقف إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا في تعطيلات لإمدادات الكهرباء.

وكانت هانوفر أول مدينة تعلن تقييد تدفئة المباني العامة لتقتصر فقط على الفترة ما بين 1 أكتوبر/تشرين الأول و31 مارس/آذار، وبدرجة حرارة لا تتعدى 20 مئوية. كذلك وقف الماء الساخن في الحمامات العمومية والحمامات في المباني العامة التي تديرها المدينة والمراكز الترفيهية.

أما بالنسبة إلى العاصمة برلين فقرر عمدتها بوقت سابق إطفاء الأنوار عن المعالم السياحية والنصب التذكارية التي يبلغ تعدادها 200، بما فيها القصر الرئاسي وعمود النصر والمتحف اليهودي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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