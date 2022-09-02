تحظى المسيرة التركية "أرن"، أول درون مزود بسلاح ليزر في العالم، باهتمام أجهزة الشرطة في عدد من الدول، قبيل دخولها الخدمة الفعلية.

وحالياً "أرن" معروضة في جناح وزارة الداخلية بمهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام بولاية صامسون التركية.

وتتميز الدرون التركية بمدى طيران يصل إلى 3000 آلاف متر، وقدرة على تدمير المتفجرات بسلاح الليزر من مسافة 100 متر.

وفي حديث للأناضول قال خبير تفكيك المتفجرات بوزارة الداخلية عثمان تويسوز إن الدرون "أرن" مصنوعة بإمكانات محلية وبجهود مهندسين أتراك.

ولفت إلى أن الدرون "أرن" ستسهم في تقليل المخاطر على خبراء تفكيك المتفجرات عند دخولها الخدمة.

وأكد أنها ستدخل الخدمة قريباً وأنه يوجد اهتمام بها من أجهزة الشرطة في دول أخرى، فترد استفسارات حول موعد دخولها الخدمة.

وتعد مسيرة "أرن" المسلحة بالليزر ثمرة للتعاون المحلي المشترك بين مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية "توبيتاك" وشركة "أسيس جارد" للإلكترونيات وأنظمة المعلومات بإشراف من الإدارة العامة للأمن التركي.

وتساعد هذه الطائرة المسيرة في التخلص من القنابل والذخيرة العسكرية من مسافات بعيدة دون الحاجة إلى وجود خبراء.

ويعتبر "تكنوفيست" أكبر مهرجان عالمي في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا الخضراء.