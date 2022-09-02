أعلنت مصادر محلية في أفغانستان الجمعة، مقتل 18 شخصاً على الأقلّ، بينهم رجل دين بارز، وإصابة عشرات جراء انفجار بمسجد بمدينة هرات.

وأفاد مصدر طبي محلي بأن 18 شخصاً قُتلوا وأُصيبَ 21 آخرون في مسجد "جوزارجاه" في هرات (غرب)، في أثناء صلاة الجمعة، حسب قناة "طلوع نيوز".

من جهته أعلن متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تصريح صحفي، سقوط عدد من القتلى بينهم رجل الدين البارز مجيب الرحمن أنصاري، في انفجار هزّ مسجد "جوزارجاه" غربي أفغانستان.

وأضاف متحدث طالبان أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب ازدحام المسجد خلال صلاة الجمعة، دون أن يحدّد عدد الضحايا.

وكان خطيب مسجد "أنصاري" معروفاً بانتقاده حكومات أفغانستان المدعومة من الغرب على مدى عقدين، ويُنظر إليه على أنه مقرب من طالبان التي سيطرت على البلاد قبل عام مع انسحاب القوات الأجنبية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

ونقلت "طلوع نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قوله إن "هناك مزيداً من القتلى والجرحى"، دون مزيد من التفاصيل.