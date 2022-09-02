سياسة
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18 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء انفجار استهدف مسجداً بأفغانستان
قُتل 18 شخصاً وأُصيبَ 21 آخرون في انفجار بمسجد بمدينة هرات الأفغانية في أثناء صلاة الجمعة. ولا تزال الجهة المسؤولة عن الانفجار غير معلومة، وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا.
18 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء انفجار استهدف مسجداً بأفغانستان
أفغانستان.. 18 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء انفجار استهدف مسجداً بمدينة هرات / AA
2 سبتمبر 2022

أعلنت مصادر محلية في أفغانستان الجمعة، مقتل 18 شخصاً على الأقلّ، بينهم رجل دين بارز، وإصابة عشرات جراء انفجار بمسجد بمدينة هرات.

وأفاد مصدر طبي محلي بأن 18 شخصاً قُتلوا وأُصيبَ 21 آخرون في مسجد "جوزارجاه" في هرات (غرب)، في أثناء صلاة الجمعة، حسب قناة "طلوع نيوز".

من جهته أعلن متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تصريح صحفي، سقوط عدد من القتلى بينهم رجل الدين البارز مجيب الرحمن أنصاري، في انفجار هزّ مسجد "جوزارجاه" غربي أفغانستان.

وأضاف متحدث طالبان أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب ازدحام المسجد خلال صلاة الجمعة، دون أن يحدّد عدد الضحايا.

وكان خطيب مسجد "أنصاري" معروفاً بانتقاده حكومات أفغانستان المدعومة من الغرب على مدى عقدين، ويُنظر إليه على أنه مقرب من طالبان التي سيطرت على البلاد قبل عام مع انسحاب القوات الأجنبية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

ونقلت "طلوع نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قوله إن "هناك مزيداً من القتلى والجرحى"، دون مزيد من التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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