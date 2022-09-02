أصيب مستوطن إسرائيلي، الجمعة، بجروح بعد تعرضه للطعن بسكين بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب مقتضب أن عملية طعن وقعت بالقرب من مستوطنة "كريات أربع".

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن فلسطينياً طعن مستوطناً في رقبته، ما أدى إلى إصابته بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة.

وأضافت أن الجنود الذين كانوا في المكان أطلقوا النار على المنفّذ.

ولم يورد الجيش أو هيئة البثّ، مزيداً من التفاصيل عن حالة الفلسطيني أو هويته.

لكنّ إذاعة الجيش الاسرائيلي، قالت إن منفذ عملية الطعن قد فارق الحياة جراء تعرضه لإطلاق النار من الجنود.