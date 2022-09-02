سياسة
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الضفة الغربية.. الاحتلال يقتل شاباً فلسطينياً بدعوى طعنه مستوطناً في الخليل
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل شاب فلسطيني أطلق جنود الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذه عملية طعن أصابت مستوطناً قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
الضفة الغربية.. الاحتلال يقتل شاباً فلسطينياً بدعوى طعنه مستوطناً في الخليل
إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن جنوبي الضفة الغربية المحتلة / وسائل التواصل
2 سبتمبر 2022

أصيب مستوطن إسرائيلي، الجمعة، بجروح بعد تعرضه للطعن بسكين بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب مقتضب أن عملية طعن وقعت بالقرب من مستوطنة "كريات أربع".

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن فلسطينياً طعن مستوطناً في رقبته، ما أدى إلى إصابته بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة.

وأضافت أن الجنود الذين كانوا في المكان أطلقوا النار على المنفّذ.

ولم يورد الجيش أو هيئة البثّ، مزيداً من التفاصيل عن حالة الفلسطيني أو هويته.

لكنّ إذاعة الجيش الاسرائيلي، قالت إن منفذ عملية الطعن قد فارق الحياة جراء تعرضه لإطلاق النار من الجنود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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