دخل إضراب نظّمه طيارو شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران حيّز التنفيذ فجر الجمعة ويستمرّ حتى نهاية اليوم.

واضطرت الشركة إلى إلغاء نحو 800 رحلة جوية، الجمعة، ما أثّر على 130 ألف راكب بسبب إضراب طياري الشركة عن العمل احتجاجاً على الأجور.

وبدأ الإضراب في الساعة 00:01 صباحاً بالتوقيت المحلي ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 23:59 مساء اليوم، حسب بيان صادر عن اتحاد الطيارين الألمان (Vereinigung Cockpit).

وطلبت "لوفتهانزا" من ركابها التحقق عبر الإنترنت من وضع رحلاتهم الجوية، والتواصل مع مركز اتصال من أجل إعادة الحجز، وتجنّب السفر إلى المطار.

وقالت الشركة في بيان إنه بسبب الإضراب فإن عدد المراكز المتاحة للخدمة بالشركة قليل أو منعدم، لذا من المستبعد جداً أن يُعرض عليك بديل فوري للرحلة.

وألغت شركة الطيران الألمانية رحلاتها الجوية من فرانكفورت وميونيخ، الجمعة، نتيجة الإضراب.

ومن الممكن أيضاً أن تُلغى أو تؤجّل المزيد من الرحلات يومي السبت والأحد، بسبب آثار الإضراب، حسب الشركة الألمانية.

وقالت نقابة تمثل طياري لوفتهانزا، في وقت مبكر الخميس، إنها ستنظم إضراباً بعد أن رفضت الإدارة مطالب زيادة الأجور.

ويدور نزاع بشأن الأجور بين الطرفين حول زيادة رواتب طياري لوفتهانزا، ولوفتهانزا كارغو للشحن، والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف طيار.

وتطالب النقابة بزيادة 5.5% في الأجور خلال العام الحالي، إضافة إلى صرف تعويض تلقائي عن التضخم اعتباراً من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة الأجور.