أعلنت روسيا أنها ستوقف شحنات النفط والمنتجات البترولية للدول التي وافقت على وضع سقف لسعر الخام.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، الجمعة.

موسكو: لا تحديد لسقف أسعار النفط

وقال نوفاك، للصحفيين، إنه في حال فرض قيود على الأسعار (تحديد سقف للسعر) فإننا ببساطة لن نورد النفط والمنتجات البترولية لتلك الشركات أو الدول التي تفرض قيوداً".

وأضاف نوفاك أن فكرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي أمر سخيف وستدمر سوق النفط العالمية بالكامل.

وقال إن التدخل في آليات السوق لصناعة مهمة مثل النفط، والتي تعتبر الأهم من حيث ضمان أمن الطاقة للعالم كله، فإن مثل هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى زعزعة استقرار صناعة وسوق النفط".

كما قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن موسكو ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا إذا مضت بروكسل قدماً في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي. وكتب ميدفيديف على تطبيق تيليغرام "ببساطة، لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا"، رداً على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن وضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل الغاز الروسي.

مجموعة السبع تتجاهل تحذيرات موسكو

بالمقابل، أعلنت مجموعة السبع أنها ستفرض "بصورة عاجلة" سقفاً على سعر النفط الروسي داعية "ائتلافاً واسعاً" من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء، في إعلان صدر الجمعة.

وكتب وزراء مالية الدول السبع في الإعلان أن "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ" مؤكدة أن الأسعار في المستقبل "ستحدد علناً بصورة واضحة وشفافة".

وصدر هذا التحذير في وقت تدعو عدة دول منذ أسابيع إلى خفض سعر بيع النفط الروسي للحد من العائدات التي تستخدمها موسكو لتمويل هجومها العسكري على أوكرانيا. وقررت مجموعة السبع الجمعة خلال "ائتلاف واسع" من الدول المشاركة لوضع سقف لسعر الغاز الروسي.

وفرضت الدول الغربية عدة دفعات من العقوبات على موسكو منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وأقر الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران حظراً تدريجياً على النفط الروسي ينص بصورة خاصة على وقف واردات النفط الروسي بحراً خلال ستة أشهر.