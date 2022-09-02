سياسة
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بالصور | "دع الطفل يأت ويلمس طائرة".. مشاركة واسعة للأطفال في "تكنوفيست"
يستهدف مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء بالأساس الطلاب في مراحل عمرية مختلفة، أهمها الأطفال في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك لغرس حبّ الاستطلاع والرغبة لدى الطفل في عمر مبكّر في أن يصبح "عالِم المستقبل".
بالصور | "دع الطفل يأت ويلمس طائرة".. مشاركة واسعة للأطفال في "تكنوفيست"
الأطفال يزورون مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء / TRT Arabi
2 سبتمبر 2022

شارك مئات الأطفال في فعاليات مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في ولاية سامسون التركية.

ومنذ صباح الثلاثاء فتح المهرجان أبوابه أمام الزوار في مقر انعقاده بمطار "جارشامبا". في الولاية

ويستهدف المهرجان السنوي بالأساس الطلاب في مراحل عمرية مختلفة، أهمها الأطفال في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك لغرس حبّ الاستطلاع والرغبة لدى الطفل في عمر مبكّر في أن يصبح "عالِم المستقبل".

وشاهد الأطفال عروض الطائرات الحربية والمروحيات والمُسيّرات بلا طيّار، كما سُمح لهم بالاطلاع عن قُرب على المعدات الحربية والتكنولوجيات العسكرية وبعض الأسلحة والتصوير معها.

كما يستهدف "تكنوفيست" الشغوفين بعلوم التكنولوجيا من طلاب المراحل الثانوية، والجامعية، والدراسات العليا، والشباب الخريجين، ورواد الأعمال، ويمنحهم البيئة الإبداعية الملائمة والتشجيع والفرص اللازمة لتطوير مقترحاتهم المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.

ويلخّص رئيس مجلس إدارة مهرجان "تكنوفيست"، سلجوق بيرقدار، ما يمكن اعتباره أحد شعارات المهرجان، وهو "يكفي أن يلمس طفل مجسم طائرة"، ليتحقق بذلك أحد الأهداف الرئيسية للمهرجان السنوي لزرع شغف وحافز لدى الجيل التركي الصاعد ليقدّم نموذجاً صناعياً وتكنولوجياً متقدماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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