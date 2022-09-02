أعلنت البحرية الأمريكية، الجمعة، أن إيران احتجزت مجدداً طائرة مسيرة أمريكية لفترة وجيزة قبل أن تفرج عنها.

واعترف تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، بالواقعة لأسوشيتد برس. ورفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

من جهته، عرض التلفزيون الإيراني الحكومي صوراً لواحدة من الطائرتين على الأقل على متن سفينة وبحارة ينظرون إليها. وقال إن المدمرة “جماران” التابعة للبحرية الإيرانية عثرت على ”عدد من سفن التجسس المُسيّرة مهجورة في طرق ملاحية دولية” الخميس.

وأضاف التلفزيون الإيراني ”بعد تحذيرين للمدمرة الأمريكية لمنع حوادث محتملة، صادرت جماران المركبتين (الطائرتين).

وبعد تأمين ممر الملاحة الدولي، أفرج الأسطول البحري رقم 84 عن المركبتين في منطقة آمنة".

وهذه هي ثاني واقعة من نوعها تتضمن إيران خلال الأيام الأخيرة، بينما أصبحت مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على المحك.

وفي العام الماضي، أطلق الأسطول الخامس قوة المهام غير المأهولة الـ59.

ويشمل نطاق مسؤولية الأسطول الخامس مضيق هرمز الحيوي، الممر الضيق المتصل بالخليج الذي يمر منه 20% من إجمالي النفط.

كما تمتد مسؤوليته حتى البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، الممر المائي المؤدي إلى البحر المتوسط، ومضيق باب المندب قبالة اليمن.