سياسة
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كورونا في الصين.. حجر صحي على ملايين السكان في إحدى أكبر المدن
فرضت السلطات المحلية في مدينة شينغدو في جنوب غرب الصين حجراً صحياً على ملايين السكان بعد تسجيل ارتفاع محدود بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، فيما جرى إغلاق مفاجئ لمصانع وشركات في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 21 مليون نسمة.
كورونا في الصين.. حجر صحي على ملايين السكان في إحدى أكبر المدن
كورونا مجدداً في الصين وحجر صحي على ملايين السكان في أكبر المدن / AA
2 سبتمبر 2022

يخضع ملايين الأشخاص الجمعة لحجر صحي في مدينة شينغدو في جنوب غرب الصين بعد ارتفاع محدود في الإصابات بكورونا يشل إحدى أكبر مدن البلاد.

وتُطبّق هذه السياسة من خلال فرض عدة إغلاقات عامة عند رصد إصابات بكورونا وإجراء فحوصات كورونا شبه إلزامية كلّ 72 أو 48 أو حتى 24 ساعة، بالإضافة إلى فرض حجر صحي وإغلاق مفاجئ لمصانع وشركات.

وسجّلت شينغدو التي تعد 21 مليون نسمة الجمعة 150 إصابة جديدة بالفيروس.

ولوقف الاصابات، أطلقت السلطات فحوصات عامة للكشف عن المرض وأمرت منذ الخميس السكان "بالبقاء في منازلهم" حتى إشعار آخر.

وستتمكن كلّ أسرة من إرسال شخص واحد يومياً إلى الخارج، للتبضّع ولشراء سلع أساسية، شرط تقديم نتيجة سلبية من فحص "بي سي آر" أُجري قبل أقلّ من 24 ساعة.

وقال أحد سكان شينغدو وهو يبلغ من العمر 25 عاماً فضل عدم الكشف عن اسمه "كل الناس يتمونون مثل المرضى".

وأضاف أن الناس يأخذون احتياطاتهم منذ فرض حجر مفاجىء في شنغهاي في الربيع، حيث اشتكى بعض السكان آنذاك من نقص المنتجات الطازجة أو حتى مواد غذائية.

وتواجه الصين منذ أسابيع تجدداً محدوداً في انتشار كورونا في عدد الحالات لكنه بات يطال قسماً كبيراً من أقاليم البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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