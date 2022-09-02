سياسة
2 دقيقة قراءة
نشر تفاصيل جديدة عن "الوثائق السرية" في منزل ترمب
كشفت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفدرالي في منزل الرئيس السابق دونالد ترمب بولاية فلوريدا الشهر الماضي، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي عثر على مجلدات فارغة موسومة بأنها "سرية".
نشر تفاصيل جديدة عن "الوثائق السرية" في منزل ترمب
نشر تفاصيل جديدة عن "الوثائق السرية" في منزل ترمب  / AFP
2 سبتمبر 2022

كشفت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفدرالي في منزل الرئيس السابق دونالد ترمب بولاية فلوريدا الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن مكتب التحقيقات عثر في أغسطس/آب الماضي أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس ترمب، على مجلدات فارغة موسومة بأنها "سرية"، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ونشرت الوزارة جرداً تفصيلياً للمواد المصادرة شمل محتويات 33 صندوقاً عثر عليها في مكتب وغرفة تخزين داخل مقر إقامة ترمب.

وأوضح الجرد عثور مكتب التحقيقات على أكثر من 10 آلاف سجل حكومي، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن محتوى السجلات.

وبيّن أن المستندات التي تحوي "معلومات سرية" كانت مخزنة في صناديق وحاويات بالمنزل، كما جرى وضعها بين صحف ومجلات وملابس وأشياء شخصية أخرى، حسب الوكالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us