كشفت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفدرالي في منزل الرئيس السابق دونالد ترمب بولاية فلوريدا الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن مكتب التحقيقات عثر في أغسطس/آب الماضي أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس ترمب، على مجلدات فارغة موسومة بأنها "سرية"، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ونشرت الوزارة جرداً تفصيلياً للمواد المصادرة شمل محتويات 33 صندوقاً عثر عليها في مكتب وغرفة تخزين داخل مقر إقامة ترمب.

وأوضح الجرد عثور مكتب التحقيقات على أكثر من 10 آلاف سجل حكومي، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن محتوى السجلات.

وبيّن أن المستندات التي تحوي "معلومات سرية" كانت مخزنة في صناديق وحاويات بالمنزل، كما جرى وضعها بين صحف ومجلات وملابس وأشياء شخصية أخرى، حسب الوكالة.