سياسة
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دمار وخسائر في الأرواح.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات باكستان إلى 1208
قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان إن ما مجموعه 1208 أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم 416 طفلاً، وأصيب 6082 بجروح منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، في الحوادث المرتبطة بالأمطار والفيضانات التي شردت أكثر من 30 مليون شخص.
دمار وخسائر في الأرواح.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات باكستان إلى 1208
دمار في المنازل وخسائر في الأرواح.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات باكستان إلى 1208 / Reuters
2 سبتمبر 2022

أعلنت السلطات الباكستانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي إلى 1208 قتلى و6082 مصاباً.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان، إن "ما مجموعه 1208 أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم 416 طفلاً، وأصيب 6082 بجروح منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، في الحوادث المرتبطة بالأمطار والفيضانات".

وأضاف البيان أن "الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 33 مليون شخص في 80 منطقة بأنحاء البلاد".

ولقي 19 شخصاً مصرعهم، بينهم 9 أطفال، جراء الأمطار والحوادث المرتبطة بالفيضانات في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع الإجمالي إلى 1208 قتلى، وفق البيان نفسه.

و خلال الـ24 ساعة الماضية، جرى تسجيل 12 وفاة في إقليم السند (جنوب)، و4 في إقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب)، و3 في إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، حسب المصدر نفسه.

وكشفت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان، مؤخراً، عن أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية.

وأدت الفيضانات هذا العام إلى تشريد أكثر من 33 مليون شخص؛ أي أكثر من 14% من سكان البلاد، كما تسببت في دمار كامل أو أضرار لنحو مليون منزل.

وفي وقت سابق الجمعة، تفقد وزيران تركيان المناطق المتضررة من الفيضانات في ولاية السند الباكستانية.

وترأس وزيرا الداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، وفداً تركياً إلى باكستان للاطلاع على أعمال الإنقاذ بمناطق الفيضانات.

وأضاف أن صويلو وقوروم والوفد المرافق لهما، توجها إلى مدينة بدين بولاية السند، بعد اختتام زيارتهما إلى العاصمة إسلام آباد.

وأوضح أن الوفد التركي تفقد جواً من على متن مروحية أضرار الفيضانات في مدينة بدين، وأشرف الوزيران على توزيع المساعدات الإنسانية التركية للمتضررين.

ويضم الوفد التركي رئيس إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" يونس سيزر، ورئيس مؤسسة الإسكان عمر وبولت، والمديرة العامة لشؤون البناء بانو أصلان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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