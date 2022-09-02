سياسة
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موسكو تحذر: واشنطن توشك أن تصبح طرفاً في الصراع بأوكرانيا
قال نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو حذّرت واشنطن "مراراً وتكراراً" من العواقب التي قد تحدث إذا استمرت في إغراق أوكرانيا بالأسلحة، وهي "أوشكت أن تصبح طرفاً في الصراع" بأوكرانيا.
موسكو تحذر: واشنطن توشك أن تصبح طرفاً في الصراع بأوكرانيا
موسكو تحذر: واشنطن توشك أن تصبح طرفاً في الصراع بأوكرانيا / AFP
2 سبتمبر 2022

حذّر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، الجمعة، واشنطن من إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "أوشكت أن تصبح طرفاً في الصراع" بأوكرانيا.

وقال ريابكوف، في حديثه للتلفزيون الحكومي، إن موسكو حذّرت واشنطن "مراراً وتكراراً" من العواقب التي قد تحدث إذا استمرت في إغراق أوكرانيا بالأسلحة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف: "واشنطن تضع نفسها فعلياً في حالة قريبة تجعلها طرفاً في الصراع".

كما حذّر مِن أنّ "الهامش الضيّق جداً الذي يفصل الولايات المتحدة عن كونها طرفاً في الصراع يجب أن لا يُحدث وهماً للقوى المسعورة المُعادية لروسيا بأن كل شيء سيبقى كما هو إذا تجاوزته".

وأشار إلى العقيدة العسكرية لبلاده التي تنص على "استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد لوجود الدولة الروسية". حسب الوكالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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