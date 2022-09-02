يواصل الجدل الدائر حول اللاعب الفرنسي بول بوغبا هزَّ الأوساط الكروية، ذلك منذ أن قرَّر شقيقه الأكبر نشر مقطع فيديو، هدده فيه بأن يفضح أموراً مشينة يدعي أن بول ضالع فيها، مما يجعلها "تستوجب معرفتها لاتخاذ قرار مستنير، إذا كان بوغبا يستحق إعجاب واحترام وحب الجمهور"، حسب تعبير ماتياس.

وسرعان ما تحرَّك وسط ميدان المنتخب الفرنسي ونادي يوفنتوس الإيطالي ضد تلك الادعاءات، التي قال بأنها ابتزاز من شيقه الأكبر ومساس بسمعته. هذا ورفعت محامية بول دعوة قضائية ضد ماتياس، فتحت الشرطة الفرنسية بموجبها تحقيقاً في ملابسات القضية.

شعوذة وانتقام عائلي وابتزاز عصابات

وكانت أولى شرارات هذا الجدل القائم، مقطع الفيديو الذي نشره ماتياس بوغبا، قائلاً فيه بأنه يجب معرفة أشياء مشينة عن بول بوغبا من أجل "اتخاذ قرار مستنير، إذا كان بوغبا يستحق إعجاب واحترام وحب الجمهور، وهل يستحق بوغبا مكانه في المنتخب الفرنسي وشرف اللعب في المونديال؟".

وبشكل مفاجئ، أقحم ماتياس اسم مهاجم المنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، هو الآخر الذي تعهد بكشف أعمال مشينة في حقه يدعي أن بول فعلها.

وأثارت ادعاءات ماتياس هذه، دون حتى أن يكشف فحواها، لغطاً كبيراً في الأوساط الكروية، دفعت شقيقه بول إلى التحرك إعلامياً واصفاً الأمر بـ"الابتزاز"، كما تقدم برفع دعوى قضائية ضد أخيه.

حين ذاك، عاد ماتياس بمقطع فيديو ثاني وسلسلة منشورات، يتهم فيها أخاه أنه رضخ لعملية ابتزاز عصابات من طرف أصدقاء طفولته، الذين دفع لهم "الأموال بسخاء"، على حد تعبير ماتياس.

كما اتهم ماتياس بول باللجوء إلى الشعوذة ضد زميله في المنتخب كيليان مبابي، قائلاً: "كيليان، هل تفهم الآن؟ ليس عندي شيء سلبي ضدك، كلماتي كانت من أجل مصلحتك والخير لك، كل شيء صحيح ومثبت، الساحر معروف، آسف لهذا الأخ، تدعو نفسك مسلماً وأنت متورط في كل ذلك السحر، ليس من الجيد أن تحظى بالمنافقين والخونة حولك".

رواية بول وردود الأفعال

وكان رد بول على كلام أخيه في بيان نشره محاموه، جاء في مقدمته أن "تصريحات ماتياس بوغبا ليست مفاجأة للأسف. فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا".

وكشف اللاعب الفرنسي بأنه تعرَّض مطولاً للترهيب من قبل عصابة من الأفراد تتكون بشكل خاص من أصدقاء طفولة اللاعب، ورجلين مقنعين مسلحين ببنادق، بتواطؤ من شقيقه ماتياس. وأنه خلال زيارة لبيت العائلة، اقتاده هؤلاء الأشخاص إلى شقة، حيث قام المسحلان بترهيبه في عدة مناسبات، مطالبَين إياه بدفع نحو 13 مليون يورو. بل وحتى أنهم ذهبوا إلى حد انتظاره في مركز تدريب يوفنتوس.

وقال محامو بوغبا بأن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقاً في النازلة. وكشفت صحيفة "لاريبوليكا" الإيطالية، أن القضاء الإيطالي فتح منذ فترة تحقيقاً بعد شكوى تقدم بها بوغبا في بداية الشهر الماضي، إثر محاولة ثلاثة أشخاص زيارته في منزله، ولكنه رفض مقابلتهم قبل أن يختار اللجوء إلى الشرطة التي تواصل أبحاثها.

وذكرموقع "RMC" الفرنسي، الأربعاء، أن الشرطة الفرنسية وجهت الدعوة إلى والدة اللاعبين من أجل الاستماع إليها بوصفها شاهدة، في كل ما جرى تداوله في الأيام الماضية بخصوص تعرض بول إلى عملية ابتزاز، ولم تُكشف معطيات بخصوص ما أفادت به والدة اللاعبين في الماضي، بعد أن حاول ثلاثة أشخاص زيارته في منزله، ولكنه رفض مقابلتهم قبل أن يختار اللجوء إلى الشرطة التي تواصل بحثها.

هذا ودخل رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي، نويل لوغريت، على خط الجدل، حيث تمنى للقضية ألَّا تؤثر على مكانة وسط ميدان "الزرق". وأردف في تصريحاته لوسائل إعلام محلية: "في الوقت الحالي نحن في بداية القضية. لم يذهب أحد إلى المحكمة حتى الآن. أعرف في الوقت الحالي. هذه مجرد شائعات في هذه المرحلة. أنا أحب بول. أتمنى أن لا يؤثر ذلك على مكانه في منتخب فرنسا".