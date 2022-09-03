قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الجمعة إن بلاده وجّهت بتوفير 10 آلاف خيمة لإغاثة المتضررين من الفيضانات في باكستان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به صويلو مع وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم، بعد تفقُّد أضرار الفيضانات في ولاية السند.

وأشار إلى أن مناطق شاسعة ضربتها الفيضانات في عدد من الولايات الباكستانية أدت إلى تعرض مليون منزل لأضرار ونفوق أكثر من 700 ألف حيوان وتضرَّر بين 40 و60 مليون شخص من السيول.

وأضاف: "غمرت المياه آلاف الكيلومترات من الطرق وعشرات آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي، وبنينا جسور إغاثة للمتضررين جوّاً وعبر القطارات.

وأشار إلى أن 11 طائرة محملة بالمساعدات حطت في باكستان مع اقتراب وصول "قطار الخير" الثالث من تركيا.

وأوضح صويلو أن تركيا تسعى لإنشاء نظام لإدارة الكوارث في باكستان، مضيفاً: " توفير الخيام والطعام أولوية الآن. ولقد وجهنا بتوفير 10 آلاف خيمة".

ولفت إلى أن المعنيين الأتراك في باكستان يسعون في الوقت الراهن لتوفير 10 آلاف خيمة من داخل باكستان لإغاثة متضرري الفيضانات.

بدوره قال الوزير قوروم إن باكستان شهدت تساقط أمطار بين 600 و700 كغ على المتر المربع.

وأوضح أن الأولوية الآن تتطلب توفير الغذاء والمأوى للمتضررين، مبيناً تضرر أكثر من مليون منزل جراء الفيضانات.

وفي وقت سابق من الجمعة تفقد الوزيران على رأس وفد تركي الأضرار الناجمة عن الفيضانات في ولاية السند الباكستانية وأعمال الإنقاذ بالمنطقة.

ويضم الوفد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" يونس سيزر ورئيس مؤسسة الإسكان عمر وبولت والمديرة العامة لشؤون البناء بانو أصلان.

وأعلنت السلطات الباكستانية الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد منذ يونيو/حزيران الماضي إلى 1208 قتلى و6082 مصاباً.