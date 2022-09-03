سياسة
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"من فلسطين إلى أفغانستان".. أردوغان: الألاعيب تُمارَس على المسلمين
خلال كلمة له في اجتماع لحزبه العدالة والتنمية بإسطنبول قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن الألاعيب تُمارَس على المسلمين في جميع أنحاء العالم منذ مدة.
"من فلسطين إلى أفغانستان".. أردوغان: الألاعيب تُمارَس على المسلمين
تصريحات أردوغان جاءت في كلمة خلال اجتماع لحزبه العدالة والتنمية بإسطنبول / AA
3 سبتمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن الألاعيب تُمارَس على المسلمين في جميع أنحاء العالم منذ مدة.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع لحزبه العدالة والتنمية بإسطنبول: "قسموا العراق بهذا الشكل على دماء مليونَي إنسان، وجعلوه على شفا الانقسام مرة أخرى، وهكذا قسموا سوريا على دماء مليون نسمة، وجزأوها، ولا يزالون يواصلون الألاعيب نفسها".

وتابع: "من اليمن إلى أراكان ومن تركستان إلى البلقان ومن فلسطين إلى أفغانستان تُعرض مسرحيات مختلفة المظهر لنفس الغرض، وفي بلدنا يسعون لتنفيذ سيناريوهات مماثلة على الفتنة السنية العلوية والتركية الكردية والأنصار والمهاجرين".

وأكد الرئيس التركي أنهم عبر الثورات الصامتة التي نفذوها في العشرين عاماً الماضية أقاموا دولة قانون ديمقراطية تضمن حقوق كل فرد في البلاد وحرياته بغض النظر عن معتقداته أو أصله أو طائفته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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