سياسة
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اليونان.. استياء يهودي بعد تعيين قاضية متهمة بمعاداة السامية بمجلس الدولة
قال المكتب المركزي للجالية اليهودية اليونانية إنه يشعر بالقلق من "تعيين شخص لا يستطيع الدفاع عن موقف الدولة ضد معاداة السامية، في أعلى هيئة قضائية بالبلاد"، ويقصدون ماريانثي باغوتيلي، وهي متهمة بمعاداة السامية، وعُيّنت نائبةً لرئيس مجلس الدولة.
اليونان.. استياء يهودي بعد تعيين قاضية متهمة بمعاداة السامية بمجلس الدولة
الجالية اليهودية اليونانية تُعرب عن "استيائها الشديد" من تعيين القاضية ماريانثي باغوتيلي نائبة لرئيس مجلس الدولة 
3 سبتمبر 2022

أعرب ممثلو الجالية اليهودية في اليونان الجمعة عن "استيائهم الشديد" بعد تعيين القاضية ماريانثي باغوتيلي، وهي متهمة بمعاداة السامية، نائبةً لرئيس مجلس الدولة.

وقال المكتب المركزي للجالية اليهودية اليونانية في بيان إنه يشعر بالقلق من "تعيين شخص لا يستطيع الدفاع عن موقف الدولة اليونانية ضد معاداة السامية، في أعلى هيئة قضائية بالبلاد".

وأُقرّ تعيين باغوتيلي في اجتماع وزاري عُقد في 30 أغسطس/آب بناء على اقتراح قدّمه وزير العدل، كما ورد في البيان.

وكانت ماريانثي باجوتيلي طلبت في 2007 كونستانتينوس بليفريس مؤلف كتاب "اليهود كل الحقيقة" والمعروف بإنكاره محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، بعد محاكمته بتهم الإدلاء بتصريحات عنصرية والتحريض على الكراهية.

وابنه ثانوس بليفريس يشغل حالياً منصب وزير الصحة في حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن ماريانثي باغوتيلي كان لديها مدونة أثناء هذه المحاكمة في 2007، أعربت عبرها عن أسفها لأن "هتلر لم ينفذ إبادة كاملة" لليهود.

وواجه تعيين القاضية انتقادات من داخل الأغلبية المحافظة.

فقد عبرت النائبة أولغا كيفالوياني الجمعة عن استيائها من تعيين "قاضية غير متسامحة"، مؤكدة ضرورة أن "تحمي الدولة اليونانية نفسها من كل أنواع التعصب والتمييز".

ويكّن نحو 36% من اليونانيين "مشاعر سلبية" تجاه اليهود، بينما يؤمن نحو 60% بنظريات مؤامرة حول "شبكة يهودية سرية تؤثر على الشؤون الاقتصادية والسياسية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته "رابطة العمل والحماية" ونُشر في 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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