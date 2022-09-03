قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان تشمل 60 صاروخاً مضاداً للسفن و100 صاروخ جو-جو.

وأُعلِن عن هذه الحزمة في أعقاب التدريبات العسكرية الضخمة التي أجرتها الصين حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة الشهر الماضي لتصبح أكبر مسؤول أمريكي يزور تايبيه منذ سنوات.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون إن الصفقة تشمل صواريخ سايدوندر وصواريخ هاربون ودعماً لبرنامج رادار المراقبة التايواني.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ومحطة BBC عن المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قوله إن بيع الأسلحة المحتمل "يهدد بشدة" العلاقات الأمريكية-الصينية.

وأثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الشهر الماضي غضب الصين.

ورد الجيش الصيني على الزيارة بتنفيذ تدريبات عسكرية قرب الجزيرة.

وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، وتؤكّد أنّ الجزيرة ستعود إلى سيادتها يوما ماً، وبالقوة إن لزم الأمر.