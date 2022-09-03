هنّأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"القيادة العالمية لتركيا التي لا غِنى عنها" التي ساعدت مؤخراً في إنهاء الحصار الروسي للحبوب في أوكرانيا.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الحكومة البريطانية أكد أن الزعيمين رحّبا بالتجارة المتزايدة بين البلدين خلال اتصال هاتفي بينهما.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين أبديا رغبتهما بتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين للبناء على الزخم الاقتصادي المتنامي، وناقشا الفرص الجديدة لزيادة التعاون بتكنولوجيا الدفاع والطاقة النووية.

وشدد جونسون وفق البيان على "أهمية مواصلة دعم أوكرانيا ضد الغزو غير المبرر الذين تعرضت له، بما في ذلك استمرار العقوبات الاقتصادية الشديدة على روسيا".

ولفت البيان إلى أن جونسون وأردوغان اتفقا على أن العلاقة بين المملكة المتحدة وتركيا ستستمر في التطور.