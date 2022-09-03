سياسة
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موسكو تندد بعدم منح مندوبيها تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
أعربت موسكو عن قلقها بشأن عدم منح تأشيرات دخول الولايات المتحدة لمندوبيها، لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، فيما أكدت واشنطن أن الأمر مرتبط بقدرتها على معالجة العدد الكبير من التأشيرات.
موسكو تندد بعدم منح مندوبيها تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دعا واشنطن لاحترام "التزاماتها القانونية" و"منح" التأشيرات المطلوبة بسرعة / AFP
3 سبتمبر 2022

عبرت روسيا عن قلقها لعدم منح أي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن لتمكّن وفدها من حضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر/أيلول الجاري، كما ورد في رسالة وجهتها موسكو إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في الرسالة الموجهة إلى أنطونيو غوتيريش: "حتى الأول من سبتمبر/أيلول لم يتلقَّ أي من الممثلين الروس البالغ عددهم 56 (...) تأشيرة دخول للولايات المتحدة" قبل أسبوع من أعمال الجمعية العامة على مستوى عالٍ من 20 إلى 26 سبتمبر/أيلول في نيويورك.

وأضاف أن "الأمر نفسه ينطبق على الصحفيين وأفراد طاقم رحلة وزيرنا".

وتابع نيبينزيا بأن "الأمر المقلق هو أن السلطات الأمريكية رفضت مرات عدة في الأشهر الأخيرة منح تأشيرات لعدد من المندوبين الروس لحضور مناسبات رسمية للأمم المتحدة"، داعياً الولايات المتحدة لاحترام "التزاماتها القانونية" و"منح" التأشيرات المطلوبة بسرعة.

وتنص اتفاقية تعود إلى 1947 بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على أن تلتزم السلطات الأمريكية عدم منع عبور ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر الأمم المتحدة.

وفي فبراير/شباط بعد شن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، بما في ذلك منعهما دخول أراضيها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الولايات المتحدة تنظر إلى التزاماتها بجدية كدولة مضيفة للأمم المتحدة" ، مشيراً إلى أن عملية منح التأشيرات سرية ولا يمكن التعليق على حالات فردية.

وأضاف أنه للعدد الكبير من الطلبات التي يتعين معالجتها كل عام "لضمان سير الإجراءات في الوقت المناسب نذكّر باستمرار البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة والبعثات الأخرى بأن الولايات المتحدة يجب أن تتلقى الطلبات في أبكر وقت ممكن".

وشدد على أن "هذا الأمر مهم خصوصاً بسبب الإجراءات الروسية غير المبررة ضد سفارتنا في روسيا" التي يعمل فيها عدد محدود من الموظفين، وبسبب "قدراتنا على معالجة طلبات التأشيرة".

وصرحت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية بأن غوتيريش "على اتصال وثيق" مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقواعد اتفاقية 1947.

وأضافت أن غوتيريش "على اتصال وقائي مع البعثة الأمريكية بخصوص تأشيرات الوفود القادمة لحضور اجتماعات في مقر الأمم المتحدة" و"يعمل مع البعثة في حالات محددة تعرض علينا".

وتابعت: "هذا ما نفعله في هذه الحالة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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