سياسة
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بعد سنوات من التوتر.. كيف عززت الأزمة الأوكرانية علاقات فرنسا بتركيا؟
عبّر مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير عن سعادته لرؤية علاقات بلاده مع تركيا "تحسنت كثيراً"، وقال إن "فرنسا وأوروبا بأسرها يمكن أن تتعاون مع أنقرة".
بعد سنوات من التوتر.. كيف عززت الأزمة الأوكرانية علاقات فرنسا بتركيا؟
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الإيطالية روما / AA
3 سبتمبر 2022

أعرب مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير عن سعادته لتعاون بلاده مع تركيا حول أوكرانيا "لا سيما بعد تحسّن العلاقة المتوترة بين البلدين".

جاء ذلك في مقابلة أجراها المسؤول الفرنسي مع الأناضول، تزامناً مع تولّي باريس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول الجاري.

وشهدت العلاقات التركية-الفرنسية توتراً خلال السنوات الأخيرة بشأن سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط ​​وقضايا أخرى مع تبادل الانتقادات بين البلدين.

وعبّر دي ريفيير عن سعادته لرؤية العلاقات مع تركيا "تحسنت كثيراً"، مضيفاً أن "فرنسا وأوروبا بأسرها يمكن أن تتعاون مع أنقرة".

وأضاف: "إننا أكثر من سعداء للتعاون مع تركيا بشأن أوكرانيا (..) أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية".

ورحب بكل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن "الجهود التركية بهذا المجال ستظل حاسمة".

ورسم المسؤول الفرنسي صورة قاتمة لاحتمالات وقف إطلاق النار "في أي وقت قريب وسط هجوم أوكرانيا المضاد جنوبي البلاد".

وتابع: "متشكك بعض الشيء في أن أوكرانيا ستكون قادرة على استعادة أراضيها المفقودة، بل سأندهش حال تمكنت أوكرانيا من طرد الروس من دونباس أو من شبه جزيرة القرم".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي شنت روسيا هجوماً مستمراً على جارتها أوكرانيا خلَّف أزمة إنسانية وأضر بقطاعَي الغذاء والطاقة على مستوى العالم ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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