عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيسة قرغيزستان السابقة روزا أوتونباييفا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة إلى أفغانستان.

وستكون أوتونباييفا مسؤولة عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة والتعامل مع حكام طالبان في البلاد.

وقال غوتيريش إن أوتونباييفا تحظى بأكثر من 35 عاماً من الخبرة المهنية في القيادة والدبلوماسية والمشاركة المدنية والتعاون الدولي.

وأصبحت أوتونباييفا رئيسة موقتة لبلدها في أبريل/نيسان 2010 بعد انتفاضة دموية أجبرت الرئيس كرمان بك باكييف على اختيار المنفى. وسلمت أوتونباييفا السلطة في العام التالي بعد تنظيم انتخابات جديدة.

وأوتونباييفا عضو سابق في برلمان بلادها ووزيرة سابقة شغلت منصب نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة السابقة في جورجيا. وهي حالياً عضو مجلس الأمم المتحدة الرفيع المستوى للوساطة ومنع النزاعات.

وتخلف أوتونباييفا في منصبها الجديد امرأة أخرى وهي الكندية ديبورا ليونز، إذ ستقود بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان التي يتخوف المجتمع الدولي من أن تتراجع فيها حقوق النساء والفتيات بعد عودة طالبان إلى السلطة قبل عام.