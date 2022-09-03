سياسة
2 دقيقة قراءة
ضحية جديدة للإهمال الطبي.. وفاة معتقل فلسطيني بمستشفى إسرائيلي
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد" الذي فارق الحياة اليوم بمستشفى إسرائيلي بعد تدهور حالته الصحية، وحمّلت "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده".
ضحية جديدة للإهمال الطبي.. وفاة معتقل فلسطيني بمستشفى إسرائيلي
اعتُقل أبو محاميد منذ فترة قصيرة على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بلا تصريح / وسائل التواصل
3 سبتمبر 2022

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) السبت إن أسيراً من منطقة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية توفي في مستشفى إسرائيلي نُقل إليه إثر تدهور حالته الصحية منذ أيام.

وقال النادي في بيان إن المعتقل موسى هارون أبو محاميد (40 عاماً) "استُشهد في مستشفى أساف هروفيه (الإسرائيلي) صباح اليوم".

وحمّل النادي "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل".

ونقل النادي عن عائلة أبو محاميد أنه اعتُقل منذ فترة قصيرة (لم يحددها) "على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بلا تصريح".

وتابع بأن صحّة المعتقل تدهورت "بشكل كبير مؤخراً، إذ جرى نقله إلى مستشفى (أساف هروفيه) إلى أن ارتقى صباح اليوم".

واعتبر نادي الأسير أن "ما تعرّض له المعتقل محاميد جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها جريمة الإهمال الطبي المتعمد".

وتابع بأن "استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بلا تصريح إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال إطلاق النار عليهم".

من جهتها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "بفتح تحقيق دولي بظروف استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد".

وحملت الوزارة في بيان "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".

وطالبت الصليب الأحمر والمجتمع الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بـ"تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية" تجاه ما يتعرض له الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us