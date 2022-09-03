قتل 17 مدنياً صباح السبت في هجوم لحركة "الشباب" الإرهابية استهدف حافلات بإقليم هيران وسط الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) عن علمي محمد بري أحد الأعيان المحليين قوله: "قتل 17 مديناً وأصيب آخرون جراء هجوم إرهابي نفذته عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد مركبات نقل ركاب جماعي بإقليم هيران".

وأضاف المتحدث أن "الإرهابيين وقفوا عدة مركبات نقل ركاب جماعي في منطقة (أفر إردود) على بعد 25 كليومتراً عن مدينة بلدوين، ثم أضرموا النيران على المدنيين، مما أسفر عن مصرع 17 شخصاً، بينهم نساء وأطفال".

وأفاد بأن الحافلات (لم يحدد عددها) "انطلقت من بلدوين متجهة إلى منطقة محاس بالإقليم، إذ كانت تنقل مواد غذائية".

ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات.