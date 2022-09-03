بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين السبت، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية على رأسها شحن الحبوب والتطورات بشأن محطة زابوريجيا النووية.

وقال الرئيس أردوغان إن تركيا يمكنها أن تلعب دوراً "ميسراً" بشأن مسألة محطة زابوريجيا على غرار دورها في اتفاقية الحبوب.

كما أكد الزعيمان المضي قدماً بشأن محطة "أق قويو" النووية التركية.

واتفق الزعيمان على مناقشة القضايا المذكورة بالتفصيل إلى جانب قضايا أخرى مدرجة على جدول أعمالهما خلال لقائهما في سمرقند الأوزبكية على هامش مشاركتهما بقمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المقررة منتصف سبتمبر/أيلول.

كما قدم أردوغان تعازيه لبوتين في وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي.