ذكرت وزارة الدفاع الروسية في إفادة دورية اليوم السبت، أن قوات أوكرانية شنت هجوماً يهدف إلى السيطرة على محطة زابوريجيا النووية خلال الليل.

وقالت الوزارة إن قوات من البحرية الأوكرانية قوامها أكثر من 250 فرداً حاولت الرسو على ساحل بحيرة قريبة من المحطة في جنوب أوكرانيا في نحو الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش) مساء الجمعة.

وذكرت روسيا أن قواتها أحبطت الهجوم باستخدام طائرات هليكوبتر عسكرية ومقاتلات.

القتال يوقف "زابوريجيا" عن العمل

قالت السلطات المحلية المدعومة من روسيا إن أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا توقفت عن العمل مرة أخرى في الساعات الأولى من اليوم السبت، وسط قصف مستمر دمر خط كهرباء رئيسياً وتوغل في عمق مباني المحطة.

جاءت هذه المزاعم بعد يوم واحد فقط من وصول فريق من المفتشين من الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة إلى محطة الطاقة النووية زابوريجيا، التي تشهد قتالاً شرساً بين القوات الأوكرانية والروسية، بعد ستة أشهر من أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بالهجوم على أوكرانيا.

وفي منشور على تطبيق المراسلة تليغرام، قال عضو الإدارة المحلية المعينة من الكرملين، فلاديمير روغوف: ”لقد أصيب خط كهرباء دنيبروفسكايا. تحولت محطة الطاقة النووية إلى خدمة احتياجاتها الخاصة فقط”.

وأضاف روغوف أن قذيفة أصابت منطقة بين مفاعلين، بيد أنه لا يمكن التحقق من ادعاءاته على الفور.

خسائر روسياً تجاوزت 49 ألف عسكري

أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية تجاوز خسائر الجيش الروسي 49 ألف عسكري منذ بدء الحرب.

ولفتت رئاسة الأركان في بيان، السبت، إلى أن القوات الروسية خسرت 350 عسكرياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، معظمهم في مناطق "دونيتسك" و"كريفوريسكي".

وأوضحت أنه جرى تحييد 49 ألفاً و50 عسكرياً روسيّاً في الفترة بين 24 فبراير/شباط و3 سبتمبر/أيلول.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً مستمراً على جارتها أوكرانيا خلّف أزمة إنسانية وأضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.