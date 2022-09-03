سياسة
2 دقيقة قراءة
سيكون الثمن باهظاً.. أردوغان يحذر اليونان من التمادي بممارساتها الاستفزازية
حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان من مغبة التمادي في ممارساتها الاستفزازية، مؤكداً أن أنقرة لا تعترف باحتلال اليونان لبعض الجزر، وأنها قد تأتي على حين غرة ذات ليلة.
سيكون الثمن باهظاً.. أردوغان يحذر اليونان من التمادي بممارساتها الاستفزازية
أردوغان محذراً اليونان: إذا تماديتم أكثر فالثمن سيكون باهظاً / AA
3 سبتمبر 2022

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان من مغبة التمادي في ممارساتها الاستفزازية، وأكد عدم اعتراف أنقرة باحتلال اليونان لبعض الجزر.

جاء ذلك، السبت، في كلمة خلال مشاركته في مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام بولاية صامسون التركية.

وقال أردوغان: "أيتها اليونان انظري إلى التاريخ، إذا تماديتِ أكثر فسيكون ثمن ذلك باهظاً، لدينا جملة واحدة لليونان، لا تنسي (كيف طردناكم من) إزمير"

وأردف مخاطباً اليونان: "لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة".

وأمس الجمعة، قال أردوغان، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يمكن أن يكون قوياً بدون تركيا في حين أن اليونان لا وزن لها في الحلف.

ورداً على سؤال بشأن تعقب اليونان مقاتلات تركية عبر رادار منظومة S-300، وانزعاجها من تهنئة الناتو لتركيا بمناسبة "عيد النصر"، لفت الرئيس أردوغان، إلى أن انزعاج اليونان أو تبنيها موقفاً سلبياً تجاه الناتو، لا يضعف العلاقات بين تركيا والحلف.

وأوضح أنه "لا يمكن تصور الناتو بدون تركيا، بينما اليونان لا وزن لها ضمن الحلف".

وأضاف أن "الناتو قوي بوجود تركيا، وبدونها الناتو ليس قوياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us