حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان من مغبة التمادي في ممارساتها الاستفزازية، وأكد عدم اعتراف أنقرة باحتلال اليونان لبعض الجزر.

جاء ذلك، السبت، في كلمة خلال مشاركته في مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام بولاية صامسون التركية.

وقال أردوغان: "أيتها اليونان انظري إلى التاريخ، إذا تماديتِ أكثر فسيكون ثمن ذلك باهظاً، لدينا جملة واحدة لليونان، لا تنسي (كيف طردناكم من) إزمير"

وأردف مخاطباً اليونان: "لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة".

وأمس الجمعة، قال أردوغان، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يمكن أن يكون قوياً بدون تركيا في حين أن اليونان لا وزن لها في الحلف.

ورداً على سؤال بشأن تعقب اليونان مقاتلات تركية عبر رادار منظومة S-300، وانزعاجها من تهنئة الناتو لتركيا بمناسبة "عيد النصر"، لفت الرئيس أردوغان، إلى أن انزعاج اليونان أو تبنيها موقفاً سلبياً تجاه الناتو، لا يضعف العلاقات بين تركيا والحلف.

وأوضح أنه "لا يمكن تصور الناتو بدون تركيا، بينما اليونان لا وزن لها ضمن الحلف".

وأضاف أن "الناتو قوي بوجود تركيا، وبدونها الناتو ليس قوياً".