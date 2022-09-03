سياسة
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صادرات تركيا بالعملة المحلية تنمو بنسبة 109% في أغسطس
حققت صادرات تركيا بالعملة المحلية أرقاماً قياسية خلال شهر أغسطس/آب الماضي، حيث بلغت قيمتها 10 مليارات و382 مليون ليرة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021.
صادرات تركيا بالعملة المحلية تنمو بنسبة 109% في أغسطس
تركيا.. نمو الصادرات بالعملة المحلية 109% في أغسطس / AA
3 سبتمبر 2022

حققت صادرات تركيا بالعملة المحلية نمواً بنسبة 109% خلال أغسطس/آب الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وحسب بيانات وزارة التجارة، السبت، فإن إجمالي قيمة الصادرات بالعملة التركية، بلغ 10 مليارات و382 مليون ليرة (الدولار الواحد يعادل 18.20 ليرة) خلال أغسطس.

وبلغ حجم التجارة الخارجية بالليرة التركية خلال أغسطس/آب الماضي 34 ملياراً و177 مليون ليرة.

ويذكر أن إجمالي صادرات أغسطس سجلت زيادة بنسبة 13% مقارنة بالشهر ذاته من 2021، لتبلغ 21.3 مليار دولار.

وأوضحت أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 165.5 مليار دولار.

وتتوالى أرقام الصادرات القطاعية بتركيا، والتي تشير إلى زيادة عن أرقام العام الماضي، ما يعزز آمال تركيا ببلوغ حلمها التصديري لهذا العام، فحسب اتحاد مُصدّري الآلات في تركيا، سجلت صادرات الآلات، عائداً بقيمة 12.5 مليار دولار في النصف الأول من العام، بزيادة 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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