حققت صادرات تركيا بالعملة المحلية نمواً بنسبة 109% خلال أغسطس/آب الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وحسب بيانات وزارة التجارة، السبت، فإن إجمالي قيمة الصادرات بالعملة التركية، بلغ 10 مليارات و382 مليون ليرة (الدولار الواحد يعادل 18.20 ليرة) خلال أغسطس.

وبلغ حجم التجارة الخارجية بالليرة التركية خلال أغسطس/آب الماضي 34 ملياراً و177 مليون ليرة.

ويذكر أن إجمالي صادرات أغسطس سجلت زيادة بنسبة 13% مقارنة بالشهر ذاته من 2021، لتبلغ 21.3 مليار دولار.

وأوضحت أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 165.5 مليار دولار.

وتتوالى أرقام الصادرات القطاعية بتركيا، والتي تشير إلى زيادة عن أرقام العام الماضي، ما يعزز آمال تركيا ببلوغ حلمها التصديري لهذا العام، فحسب اتحاد مُصدّري الآلات في تركيا، سجلت صادرات الآلات، عائداً بقيمة 12.5 مليار دولار في النصف الأول من العام، بزيادة 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم 2021.