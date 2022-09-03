أعلنت السلطات الباكستانية، السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 1265 شخصاً، وذلك إثر مصرع 57 شخصاً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت هيئة الكوارث الوطنية، في بيان، إن 57 شخصاً لقوا حتفهم في الـ24 ساعة الماضية، منهم 38 قضوا في إقليم السند جنوبي البلاد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في عموم البلاد إلى 1265.

وأوضحت أن حصيلة القتلى في إقليم السند وحده بلغت 502 وذلك منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وذكر البيان أنه خلال اليوم الأخير لقي 17 شخصاً مصرعهم إثر حوادث متعلقة بالفيضانات في إقليم خيبر بختنخوا، ما يرفع إجمالي قتلى الإقليم إلى 285

كما لقي 257 شخصاً مصرعهم في إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، و188 آخرين في إقليم البنجاب (شمال شرق) منذ بداية الفيضانات.

وبلغ إجمالي الإصابات في عموم البلاد أكثر من 6 آلاف شخص منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، في الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات.

إلى ذلك، دعا وزير التخطيط الاتحادي أحسن إقبال إلى ”استجابة إنسانية ضخمة لـ33 مليون شخص” تضرروا من الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات مدمرة. وازداد الاهتمام الدولي بمحنة باكستان مع ارتفاع عدد القتلى والمشردين، ووفقاً لتقديرات حكومية أولية، تسببت الأمطار والفيضانات في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال إقبال في مؤتمر صحفي ”حجم الدمار هائل ويتطلب استجابة إنسانية ضخمة لـ33 مليون شخص. ولهذا أناشد زملائي الباكستانيين والمغتربين الباكستانيين والمجتمع الدولي مساعدة باكستان في ساعة الحاجة هذه”.

وأمس الجمعة، طلبت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن، من تركيا إرسال وفد تقني لمساعدة بلادها في أعمال إغاثة متضرري السيول.

جاء ذلك خلال لقائها وزيري الداخلية التركي سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، اللذين يزوران باكستان للاطلاع على أعمال الإغاثة جراء الفيضانات والسيول.

وتضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومتراً من الطرق، و162 جسراً، و170 متجراً، و949 ألفاً و858 مسكناً في جميع أنحاء باكستان، حسب المصدر نفسه.