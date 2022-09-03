سياسة
2 دقيقة قراءة
ناسا تؤجل إطلاق مهمة "أرتيمس1" إلى القمر للمرة الثانية.. ما السبب؟
أجّلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، السبت، محاولتها الثانية خلال أسبوع، لإطلاق مهمة "أرتيمس1" إلى القمر على خلفية حدوث تسريب في جانب الإمداد من الفصل السريع البالغ 8 بوصات أثناء محاولة نقل الوقود إلى الصاروخ، حسب وكالة الفضاء الأمريكية.
ناسا تؤجل إطلاق مهمة "أرتيمس1" إلى القمر للمرة الثانية.. ما السبب؟
"ناسا" تؤجل إطلاق مهمة "أرتيمس1" إلى القمر / AFP
3 سبتمبر 2022

أجّلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، السبت، محاولتها الثانية خلال أسبوع، لإطلاق مهمة "أرتيمس1" إلى القمر بسبب تسرب الوقود.

وقالت "ناسا"، في تغريدة، إنه "جرى تأجيل مهمة أرتيمس1 إلى القمر بعد أن حاولت الفرق إصلاح مشكلة تتعلق بتسريب في الأجهزة التي تنقل الوقود إلى الصاروخ، إلا أنها لم تنجح".

وأضافت أن "التسرب نشأ في جانب الإمداد من الفصل السريع البالغ 8 بوصات أثناء محاولة نقل الوقود إلى الصاروخ".

والاثنين الماضي، أجّلت "ناسا" إطلاق المركبة الفضائية "أرتيمس1" من مركز كينيدي بولاية فلوريدا بسبب مشكلة في تزويد أحد محركاتها الأربعة الجديدة بالوقود بضعة أيام أخرى.

ومهمة "أرتيمس1" هي الأولى من ثلاث رحلات في مشروع استكشاف الفضاء الأول لوكالة الفضاء الأمريكية.وهذه الرحلة الاستكشافية ستكون دون رائد فضاء، وتهدف إلى إعداد رحلة مأهولة، وجمع بيانات علمية.

وتهدف مهمات "أرتيمس2" و"أرتيمس3" إلى إعادة البشر إلى القمر، وتنفيذ مهمات على المريخ.

وهذه الرحلة إلى القمر هي الأولى منذ 50 عاماً بعد رحلة "أبولو" التابعة لوكالة ناسا، وترمي إلى هبوط البشر على سطح القمر ثم إرجاعهم سالمين إلى سطح الأرض.

ومن المتوقع أن يقوم "أرتيمس1" بمهمة غير مأهولة لمدة 42 يوماً، وسوف يستكشف تكامل أنظمة استكشاف الفضاء السحيق التابعة لناسا، والتي تتضمن المركبة الفضائية من طراز "Orion" ونظام الإطلاق الفضائي "SLS".

والصاروخ الضخم، الذي يبلغ طوله 98 متراً، هو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، وهو الوحيد المصمم لإرسال حمولة تزيد عن (27 ألف كيلوغرام) إلى الفضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us