سياسة
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أمريكا تعلق على رد إيران بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي
قال البيت الأبيض إن واشنطن لن تتفاوض علناً بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشيراً إلى أنها استلمت رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح لإحياء الاتفاق النووي، إلا أنه ليس بنّاء في حين قالت طهران إن "الرد له نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات".
أمريكا تعلق على رد إيران بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي
أمريكا تعلق على رد إيران بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي / AA
3 سبتمبر 2022

ذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "لن تتفاوض علناً" بشأن إحياء الاتفاق النووي، بينما تجري مراجعة الرد الإيراني على النص المقترح لإحياء الاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، في بيان، يوم الجمعة: "نحن ندرس الرد وننسق مع حلفائنا في الاتحاد الأوروبي، ولن نتفاوض علناً".

وأضافت أن "بعض الفجوات أغلقت في الأسابيع الأخيرة ولكن لا تزال هناك فجوات أخرى"، وأكدت "لن يبرم الرئيس (جو بايدن) إلا صفقة يقرر أنها تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأعلنت أن وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، استلام رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح لإحياء الاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة "تلقت رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي"، وأضاف: "نحن ندرسه وسنرد عليه من خلال الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف ليس بنّاء".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، أن طهران أرسلت ردها على مقترحات الولايات المتحدة على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان على تلغرام، إن "الرد أُرسل إلى الاتحاد الأوروبي بعد فحصه بعناية"، وأضاف: "الرد له نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات".

وفي أوائل أغسطس/آب، أرسل مسؤولو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران ما وصفوه بـ"النص النهائي" لاتفاق يهدف إحياؤه إلى الحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة منذ ذلك الحين الردود على النقاط العالقة من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، المعروف أيضاً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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