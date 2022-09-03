أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، وصول الطائرة الـ11 التي تحمل مساعدات إنسانية إلى متضرري الفيضانات في باكستان.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن جهود إيصال المساعدات إلى متضرري الفيضانات مستمرة بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن الطائرة الـ11 هبطت في باكستان ضمن إطار تلك الجهود.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 قتيلاً، إثر انتشال جثث 57 شخصاً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

والجمعة، طلبت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان، من تركيا إرسال وفد تقني لمساعدة بلادها في أعمال إغاثة متضرري السيول.

جاء ذلك خلال لقائها وزيري الداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، التركيين اللذين يزوران باكستان للاطلاع على أعمال الإغاثة جراء الفيضانات والسيول.

وتضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومتراً من الطرق، و162 جسراً، و170 متجراً، و949 ألفاً و858 مسكناً في جميع أنحاء باكستان، حسب المصدر نفسه.