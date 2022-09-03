سياسة
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الطائرة الـ11.. تركيا ترسل طائرة مساعدات جديدة لمتضرري فيضانات باكستان
أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، وصول الطائرة الـ11 التي تحمل مساعدات إنسانية لملايين المتضررين من الفيضانات في باكستان، وذلك بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.
الطائرة الـ11.. تركيا ترسل طائرة مساعدات جديدة لمتضرري فيضانات باكستان
تركيا تمد يد العون لضحايا الفيضانات في باكستان وترسل طائرة مساعدات جديدة / AA
3 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، وصول الطائرة الـ11 التي تحمل مساعدات إنسانية إلى متضرري الفيضانات في باكستان.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن جهود إيصال المساعدات إلى متضرري الفيضانات مستمرة بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن الطائرة الـ11 هبطت في باكستان ضمن إطار تلك الجهود.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 قتيلاً، إثر انتشال جثث 57 شخصاً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

والجمعة، طلبت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان، من تركيا إرسال وفد تقني لمساعدة بلادها في أعمال إغاثة متضرري السيول.

جاء ذلك خلال لقائها وزيري الداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، التركيين اللذين يزوران باكستان للاطلاع على أعمال الإغاثة جراء الفيضانات والسيول.

وتضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومتراً من الطرق، و162 جسراً، و170 متجراً، و949 ألفاً و858 مسكناً في جميع أنحاء باكستان، حسب المصدر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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