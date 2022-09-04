سياسة
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"بينهم متخابران مع إسرائيل".. داخلية غزة تُنفّذ أحكام إعدام بحق 5 مسجونين
نفّذت وزارة الداخلية في قطاع غزة أحكام إعدام بحق 5 مواطنين، أُدين اثنان منهم بتهمة التخابر مع الاحتلال، فيما أدين الثلاثة الباقون بأحكام قتل بقضايا جنائية.
"بينهم متخابران مع إسرائيل".. داخلية غزة تُنفّذ أحكام إعدام بحق 5 مسجونين
وزارة الداخلية في قطاع غزة تُنفّذ أحكام إعدام بحق 5 مسجونين بينهم اثنان مدانان بالتخابر مع الاحتلال / وسائل التواصل
4 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة صباح الأحد أنها نفّذت أحكام إعدام بحق خمسة مسجونين، بينهم اثنان متهمان بالتخابر مع إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان: "استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي نفّذت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم الأحد حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية".

وذكرت أن تنفيذ الأحكام جرى بعد "استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم حسب إجراءات التقاضي".

وقالت إن المتهم الأول بالتخابر، الذي رمزت له بالحرفين "ن.أ." ارتبط بأجهزة المخابرات الإسرائيلية عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى "استشهاد مواطنين".

أما الثاني ورمزت له بالحرفين "خ.س." فارتبط بالمخابرات الإسرائيلية عام 1991 وزودها "بكل ما طُلب منه من معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكنهم وعدد من أعمالهم وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين".

وذكر البيان أن المسجونين الثلاثة الباقين الذين نُفّذت أحكام الإعدام بحقهم أُدينوا بجرائم قتل "جنائية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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