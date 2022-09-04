سياسة
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"لا يحمل رخصة".. اعتقال أمريكي هدد بتحطيم طائرة بمركز تجاري بميسيسيبي
اعتقلت الشرطة الفيدرالية الأمريكية شاباً سرق طائرة وهدد بتحطيمها في مركز تجاري بمدينة توبيلو في ولاية ميسيسيبي، فيما أخلت السلطات المركز التجاري ومحطة وقود مجاورة، مع تحذير الناس بضرورة الابتعاد.
"لا يحمل رخصة".. اعتقال أمريكي هدد بتحطيم طائرة بمركز تجاري بميسيسيبي
اعتقال طيار هدد بصدم طائرته الصغيرة بمركز تجاري في ولاية ميسيسيبي الأمريكية / AA
4 سبتمبر 2022

أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية السبت اعتقال شاب سرق طائرة وهدد بتحطيمها في مركز تجاري بمدينة توبيلو الواقعة شمال شرقي ولاية ميسيسيبي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن قائد شرطة مدينة توبيلو جون كواكا قوله إن "كوري واين باترسون سرق طائرة من طراز بيتشكرافت كينغ إير من مطار توبيلو الإقليمي وأقلع بوقت مبكر السبت واتصل برقم 911 مهدداً بتحطيمها".

وأُخلي بعدها المركز التجاري الكبير وول مارت في وست ماين ومحطة وقود مجاورة مع تحذير الناس بضرورة الابتعاد.

وأضاف كواكا في مؤتمر صحفي: "لم يكن لدى باترسون رخصة طيران، إلا أنه كان على دراية بطريقة إقلاع الطائرات، إذ عمل في شركة توبيلو لتزويد الطائرات بالوقود، ما أتاح له الوصول إليها".

وتحدثت الشرطة إلى باترسون وأقنعته بعدم تنفيذ التهديد، والهبوط في المطار، لكن لم تكن لدى باترسون خبرة في الهبوط، لذلك حاول طيار آخر مساعدته عن بعد، لتهبط الطائرة بسلام في النهاية، حسب المصدر نفسه.

وأوضح المسؤول الأمني أنه "وُجّهت تهمة السرقة والتهديد الإرهابي إلى باترسون".

وقال رئيس بلدية توبيلو تود جوردان إنه يأمل أن يحصل باترسون "على المساعدة التي يحتاج إليها"، إذ يبدو أنه لم يكن ينوي إيذاء نفسه أو الآخرين، وذلك في الساعات التي تلت التهديد الأولي.

وكتب باترسون على صفحته في فيسبوك رسالة وداع في نحو الساعة 9:30 صباحاً، قال فيها: "أعتذر للجميع، لم أرغب في إيذاء أي شخص، أنا أحب والدي وأختي، هذه ليست غلطتكما، وداعاً".

وتعليقاً على ذلك وصف مايكل كاندرز، وهو مدير مركز الطيران في كلية "فارمينجديل" الحكومية بولاية نيويورك، الحادث بأنه "دعوة للاستيقاظ" لمطارات الطيران العامة وموظفيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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