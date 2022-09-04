تجذب بحيرة "يشيل كوز" (العين الخضراء) بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا سنوياً آلاف السياح.

تعرف محلياً باسم "البحيرة الغامضة" لعدم معرفة مصدر مياهها، وتقع البحيرة في منطقة "تكير" بقضاء "أون إيكي شباط" على بعد 60 كيلومتراً من وسط مدينة مرعش.

ساهمت البحيرة بشكل كبير في دعم القطاع السياحي بالولاية خلال السنوات الأخيرة، بفضل مناطقها الطبيعية الخلابة على مدار الفصول الأربعة.

وأجريت أبحاث عديدة على البحيرة لكن ظل مصدر مياهها غامضاً، وأصبحت موطناً لعدد من أنواع الأسماك ومكاناً جاذباً لانتباه الزوار وعشاق التصوير الفوتوغرافي لما تتمتع به من مناظر خلابة وأجواء هادئة.

مشاريع جديدة

وقال رئيس بلدية مدينة قهرمان مرعش خيري الدين غونغور للأناضول إن مدينة مرعش تعتبر واحدة من المدن التركية الغنية بالمناطق الطبيعية الخلابة.

وذكر أن المدينة ترتفع عن سطح البحر بنحو 3 آلاف متر، ولفت إلى أن بحيرة يشيل كوز تعتبر واحدة من عشرات المناطق الطبيعية الخلابة في ولاية قهرمان مرعش.

وقال غونغور إن بلدية مرعش تسلمت من وزارة الزراعة والغابات العام الماضي مهمة الإشراف على المنطقة التي توجد فيها البحيرة، وباشرت منذ ذلك الوقت شق طرق جديدة تربط بين المدينة وموقع البحيرة.

وأضاف أن بلدية مرعش تعمل على إعداد مشاريع جديدة في المنطقة تساهم في توفير أعلى درجات الراحة للسياح، بما يتناسب مع حماية الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة.

وقال: "هذه المشاريع تشمل قطاعات المواصلات والبيئة والمطاعم، وتبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون ليرة تركية".

وأضاف: "هذه المشاريع سوف تزيد القدرة السياحية للمنطقة التي تشهد إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام".

وتابع: "استقبلت المنطقة العام الماضي أكثر من 100 ألف زائر ليتجاوز العدد 200 ألف في النصف الأول من العام الحالي، وعند اكتمال هذه المشاريع ستكون المنطقة جاهزة لاستقبال ما لا يقل عن 500 ألف سائح سنوياً".

مياه معدنية

وأشار غونغور إلى أن المنطقة تحتوي على مياه معدنية حارة، ما يزيد من جاذبيتها وعدد زوارها، داعياً الجميع لزيارة المنطقة مرة واحدة على الأقل في السنة.

وأوضح أن البحيرة عميقة جداً، لذلك تستقطب سنوياً عشرات الرياضيين من عشاق رياضة الغوص.

وأشار إلى أن بحيرة يشيل كوز تبهر زوارها بطبيعة خضرتها وهوائها والجبال والسهول المحيطة بها ومياهها الباردة.

وقال محرم دوغان أحد زوار البحيرة إنه جاء إلى المنطقة مع عائلته من مدينة قيصري التركية (وسط).

وأضاف: "إنه حقاً مكان رائع، أعجبني كثيراً، مكان لا مثيل له".

بينما أشارت نعمت بالجي إحدى زوار البحيرة إلى أن المنطقة ذات طبيعة خلابة تستحق المشاهدة، وأنها جاءت برفقة مجموعة من الأصدقاء لاستكشاف المنطقة.

وختمت قائلة: "البحيرة عميقة جداً وجميلة، لديها مياه زرقاء لطيفة وباردة، وأعتقد أن المنطقة ستشهد إقبالاً كبيراً مع استكمال مجموعة مشاريع خدمية وسياحية".