سياسة
3 دقيقة قراءة
كيف ساهمت تحركات تركيا الدبلوماسية في تعزيز مكانتها بالنظام الدولي؟
ساهم دور تركيا وتأثيرها في إيجاد حل لأزمة الغذاء العالمية، إلى جانب خطوات التطبيع الدبلوماسي مع دول الخليج وإسرائيل، في جعل أنقرة عنصراً رئيسياً بعدد من المعادلات في الغرب وحلف "ناتو" والمنطقة والشرق الأوسط.
كيف ساهمت تحركات تركيا الدبلوماسية في تعزيز مكانتها بالنظام الدولي؟
كثفت تركيا من تحركاتها الدبلوماسية اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي ما عزز من دورها ومكانتها ضمن النظام الدولي / AA
4 سبتمبر 2022

تواصل تركيا تحركاتها الدبلوماسية المكثفة بشكل مثير للانتباه، لا سيما أنها باتت أكثر حضوراً على الصعيد الدولي منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية أواخر فبراير/شباط الماضي.

إذ انخرطت تركيا في دور الوساطة بين موسكو وكييف، منذ الأيام الأولى لاندلاع الاشتباكات بينهما، وذلك عبر نجاحها في ترتيب لقاء بين وزيرَي خارجية روسيا وأوكرانيا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

مساعي تركيا لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف ووضع حد لأزمتَي الطاقة والغذاء حول العالم، حظيت بدعم وإشادة من دول عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب منظمات دولية بارزة مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

انتصارات تركيا الدبلوماسية

الحرب الروسية-الأوكرانية فتحت الباب أمام مرحلة تشهد مخاوف متزايدة تشعر بها الدول المجاورة لروسيا.

الأمر الذي دفع كلاً من فنلندا والسويد (المجاورتين لروسيا) لتقديم طلب انضمام إلى الناتو، لتتجه الأنظار من جديد إلى تركيا.

إذ واجه البلدان الأوروبيان رفضاً تركيّاً لانضمامهما إلى الناتو، لاحتضانهما على أراضيهما فاعليات لتنظيمَي كولن وPKK الإرهابيين، إلى جانب فرضهما عقوبات تجارية واقتصادية على تركيا.

وفي ظل هذه التطورات أطلق أطراف دوليون بارزون مثل أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مبادرات حول الموقف التركي من انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

وفي هذا الإطار شكلت القمة الثلاثية التي جمعت تركيا وفنلندا والسويد أبرز محطات قمة دول أعضاء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد بين 28 و30 يونيو/حزيران الماضي، شهدت اتخاذ قرارات حساسة أبرزها قبول فنلندا والسويد، عبر اتفاق مكتوب، المطالب المُحقة لتركيا.

مواقف تركيا خلال قمة الناتو في مدريد ونيْلُها دعمَ دول بارزة في صفوف الحلف دفع اليونان إلى انتهاج ليونة في مواقفها العدائية المتواصلة منذ سنوات تجاه أنقرة.

وظهر هذا الأمر جلياً في طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس موعداً للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مدريد لإجراء مباحثات حول المسألة القبرصية، إلا أن أنقرة ردت على ذلك بالإشارة إلى أن قبرص المكان المناسب للحديث حول هذا الموضوع، الأمر الذي سجل نجاحاً دبلوماسياً لتركيا.

توازنات الشرق الأوسط

إلى جانب هذه التطورات في العالم الغربي شهدت منطقة الشرق الأوسط تحولات فتحت الباب أمام مرحلة جديدة في المنطقة.

في ظل هذه التطورات لجأت تركيا إلى إعادة ترتيب الأوراق السياسية والاقتصادية ضمن المنظومة الديمقراطية والتوازنات الإقليمية.

وفي هذا الإطار أجرت عدداً من اللقاءات والاتصالات لتعزيز العلاقات الثنائية مع كلّ من الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر.

وإلى جانب هذا ساهم الاجتماع السابع في طهران في إطار عملية أستانا الذي ضم زعماء تركيا وروسيا وإيران في تحريك الملف السوري.

خلاصةً كثفت تركيا تحركاتها الدبلوماسية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ما عزز دورها ومكانتها في النظام الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us